L’antica pizzeria da Michele aderisce a “Racconta Food”, un QR code per una storia lunga 150 anni che parla anche di Maradona.

L’antica pizzeria da Michele a Napoli aderisce all’iniziativa “Racconta food” per una consegna a domicilio ‘speciale’. Sul pizza box arriva a casa l’adesivo di un QR code con il link a un messaggio audio, una dedica a tutti coloro che amano ‘il tempio della pizza’, come la sede di via Sersale viene definita.

“Il lancio di questa iniziativa avviene all’indomani del difficile addio che noi napoletani abbiamo dato al grande Diego Armando Maradona, un mito che abbiamo avuto l’onore di ospitare all’interno della pizzeria e che è parte integrante della nostra storia, lunga 150 anni – spiega Sergio Condurro, amministratore de l’antica pizzeria da Michele -. Maradona è come la pizza, è l’orgoglio di Napoli che ci ha portato verso una rivoluzione culturale che ha cambiato profondamente la nostra città, anche agli occhi del mondo”.

“L’audio contenuto dal QR code è il nostro messaggio di speranza che i clienti, che scelgono noi quotidianamente attraverso l’asporto o la consegna a domicilio con Uber Eats, potranno trovare sul proprio pizza box – spiega Alessandro Condurro, AD de l’antica pizzeria da Michele in the world e voce della registrazione -. Come da progetto ideato da Valentina Castellano e sviluppato dall’azienda tecnologica Wip Lab, anche noi vogliamo abbattere le distanze per recuperare, almeno in parte, ciò che è il fulcro della ristorazione napoletana: il rapporto umano, che è centrale anche nella storia de l’antica pizzeria da Michele. Sono le persone passate per la pizzeria che l’hanno resa quella che è: le tante foto appese alle pareti, tra cui oggi più che mai spicca quella di mio nonno Salvatore con Maradona, ne sono la dimostrazione assieme a tutto l’affetto che riceviamo attraverso i social e altri canali”.

“In giornate come queste è più che doveroso rendere omaggio a un mito del mondo dello sport come Maradona, che ho avuto il piacere di incontrare di persona – conclude Daniela Condurro, AD de l’antica pizzeria da Michele in the world-. Per questo lo staff di via Sersale ha voluto dedicare una pizza al nostro Diego ed esporla all’esterno, issando sulla porta della pizzeria una bandiera con il suo volto. Sulla pizza la dedica scelta è “Diego vive”, perché un mito come lui non morirà mai, come presenza del racconto della nostra famiglia e di tante altre nel mondo”.