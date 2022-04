Lavorare nel Turismo per promuovere Nisida e uscire fuori dal disagio. Corso di formazione e stage retribuito per giovani dai 15 ai 18 anni. Iscrizioni aperte fino al 21 aprile.

Lavorare nel Turismo, ecco che arriva una preziosa opportunità di formazione gratuita con il Corso certificato dalla Regione Campania (con stage retribuito di sei mesi) per diventare “Agente di Viaggio e Tour Operator”, nell’ambito del progetto sociale “Nisida Coast to Coast”, selezionato da Con i Bambini (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile).

Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 21 aprile 2022.

Destinatari: giovani residenti nella regione Campania, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che abbiano già assolto l’obbligo d’istruzione.

Cosa prevede il progetto Nisida Coast to Coast? L’obiettivo è la realizzazione di un HUB per servizi in ambito turistico, ambientale e sociale sull’isola di Nisida, luogo di grande bellezza con un inestimabile patrimonio naturalistico. Per farlo, oltre alla figura di Aiuto Cuoco, corso di formazione già attivo, e ai laboratori informatici di Realtà Aumentata in corso, ora si punta a formare una figura professionale in grado di individuare e offrire servizi turistici che valorizzino ed integrino le risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche di un territorio. Il profilo in uscita potrà inserirsi nel settore dei servizi alle imprese. Informazioni al numero di WhatsApp 3402353809.

Nisida Coast to Coast, selezionato da Con I Bambini (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile), è un progetto promosso da: Cooperativa Lazzarelle, Cooperativa Era, Istituto Statale di Istruzione Superiore Vittorio Veneto, Dipartimento di Ingegneria-Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Consorzio Noesis, Associazione Jolie Rouge, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale-Regione Campania, Centro Diurno Polifunzionale/CPI di Nisida.

Il corso è totalmente gratuito.

OFFERTA FORMATIVA

240 ore in aula

180 ore in laboratorio

180 ore di stage in strutture ricettive

Tirocinio retribuito di 6 mesi

REQUISITI

Obbligo di istruzione

Età compresa tra i 15 e i 18 anni

Per saperne di più, scrivi al numero di WhatsApp 3402353809