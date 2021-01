Le Catacombe di San Gennaro Best Onsite Experience ai Remarkable Venue Awards: Global Winners di Tiqets.

Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb, ha annunciato i 7 vincitori mondiali della competizione Remarkable Venue Awards: Global Winners.

I migliori musei e attrazioni di Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, e Stati Uniti, rivelati il mese scorso duranti la cerimonia dei Remarkable Venue Awards, si sono sfidati in un testa a testa per competere nella prima votazione mondiale basata sulla scelta dei consumatori: l’Italia è protagonista assoluta dell’edizione del 2020 del premio, dove si è aggiudicata ben 4 titoli dei 7 assegnati, basandosi su quasi 7 mila voti espressi da parte dei consumatori di tutto il mondo in quest’ultimo mese.

Ecco le attrazioni e i musei italiani che si sono aggiudicati il premio in 4 delle 7 categorie dei Remarkable Venue Awards: Global Winners 2020.

CATACOMBE DI SAN GENNARO per la categoria BEST ONSITE EXPERIENCE, riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

“Ci scoppia il cuore dalla gioia! Questo riconoscimento conferma ancora una volta l’importanza del legame che un sito culturale riesce a creare con il territorio circostante e con la città da cui trae le sue origini – commentato Vincenzo Porzio, Responsabile Comunicazione e Marketing, Cooperativa La Paranza – Catacombe di Napoli – Napoli e il Rione Sanità, straordinario e antichissimo quartiere in cui si trovano le Catacombe di Napoli, riconoscono in questa esperienza una grande opportunità di sviluppo per l’intera comunità e un senso profondo di riscatto. È un premio particolarmente significativo soprattutto perché espressione dell’opinione positiva del pubblico che ha riconosciuto nell’esperienza alle Catacombe di San Gennaro passione, professionalità ed emozione”.

Questi gli altri musei e attrazioni in lizza: Irish Whiskey Museum (Regno Unito e Irlanda); Titanic Museum Attraction (Stati Uniti); Albaola, the Sea Factory of the Basques (Spagna); Ripley’s Believe it Or Not (Paesi Bassi); Dalí Paris (Francia)

PALAZZO DUCALE di Venezia per la categoria BEST LANDMARKS, riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

“Accogliamo questo nuovo premio per Palazzo Ducale con grande soddisfazione, ci sprona ulteriormente a promuovere la cultura, la storia e il patrimonio museale della città di Venezia oltre che a migliorare la qualità dei servizi di visita ed intrattenimento per il pubblico – ha commentato Mariacristina Gribaudi, Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia – Guardiamo avanti con ottimismo con l’auspicio di superare presto questo lungo periodo di difficoltà. Siamo molto grati a tutti i cittadini e ai visitatori provenienti da ogni parte del mondo a Venezia per la scelta fatta”.

Questi gli altri musei e attrazioni in lizza: St Paul’s Cathedral (Regno Unito e Irlanda); The LINQ High Roller (Stati Uniti); Casa Vicens (Spagna); Skyview de Pier (Paesi Bassi); Château Royal d’Amboise (Francia)

PARCO GIARDINO SIGURTÀ per la categoria BEST ATTRACTION, riconoscimento per le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

“È un onore per noi poter noi ricevere il premio Best Attraction 2020: Global Winner! Un premio che ha un valore importante proprio perché il voto proviene direttamente dal pubblico, un pubblico che ha sempre dimostrato di amarci e di volerci sostenere, come è evidente anche dal seguito che abbiamo sui canali social – commenta Giulia Balestrieri, Responsabile Marketing e Comunicazione del Parco Giardino Sigurtà – Questo premio servirà come ulteriore spinta per la nuova stagione del Parco Giardino Sigurtà che riaprirà i suoi cancelli al pubblico il 7 marzo con una strepitosa fioritura di tulipani”.

Questi gli altri musei e attrazioni in lizza: Stamford Bridge Stadium Tour (Regno Unito e Irlanda); Aquarium of the Pacific (Stati Uniti); Casa Vicens & IDEAL Centre d’Arts Digitals (Spagna); Johan Cruijff Arena (Paesi Bassi); Puy du Fou (Francia).

CIRCO MASSIMO EXPERIENCE per la categoria MOST INNOVATIVE VENUE, riconoscimento per le attrazioni che hanno saputo cogliere le numerose sfide del 2020 come un’opportunità per innovare e rinnovarsi, rispondendo rapidamente e in modo creativo alle nuove sfide derivanti dalla crisi COVID19, sia creando una programmazione online unica durante il lockdown che andando oltre le misure di sicurezza durante la riapertura fisica.

“In un periodo come questo, che ha colpito duramente tutto il settore turistico a livello mondiale, iniziative come questa ci hanno dato l’occasione di continuare a viaggiare almeno con il cuore ed evadere dalle restrizioni in cui il Covid-19 ci ha costretto – commenta Gabriella Paolino, Responsabile Marketing e Roma Pass, Zètema Progetto Cultura srl – Grazie a chi ci ha votato e grazie a Tiqets, che propone sempre iniziative di condivisione e di visibilità di tutte le bellezze artistico, storico culturali e di intrattenimento sparse in tutto il mondo rendendole vicine. Non ci resta che darvi appuntamento a Roma, ovviamente al Circo Maximo Experience per indossare, al posto della mascherina, uno speciale visore che vi mostrerà la bellezza di questo sito unico al mondo”.

Questi gli altri musei e attrazioni in lizza: Sherlock: The Official Live Game (Regno Unito e Irlanda); The Mob Museum (Stati Uniti); Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Spagna); Rijksmuseum Muiderslot (Paesi Bassi); Crazy Horse Paris (Francia).

Questi, invece, gli altri riconoscimenti assegnati:

VAN GOGH MUSEUM (Paesi Bassi) per la categoria BEST MUSEUM, riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

Questi gli altri musei e attrazioni in lizza: Collezione Peggy Guggenheim (Italia); Glasnevin Cemetery Museum (Regno Unito e Irlanda); USS MIdway Museum (Stati Uniti); Salvador Dalí House-Museum (Spagna); Musée des Confluences (Francia).

La SAGRADA FAMILIA (Spagna) per la categoria MOST REMARKABLE VENUE, riconoscimento riservato alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets.

Questi gli altri musei e attrazioni in lizza: Acquario di Genova (Italia); Jameson Distillery Bow St. (Regno Unito e Irlanda); The MoMA (Stati Uniti); Efteling (Paesi Bassi); Musée du Quai Branly – Jacques Chirac (Francia).

Il PARIS MUSÉES: MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE (Francia) per la categoria MIGLIORE GEMMA NASCOSTA, riconoscimento per le attrazioni più di nicchia, in grado di offrire le esperienze più extra-ordinarie ai propri visitatori, spesso le più colpite da questa crisi COVID 19.

Questi gli altri musei e attrazioni in lizza: Parco Archeologico di Rudiae (Italia); Forth Boat Tours (Regno Unito e Irlanda); ARTECHOUSE (Stati Uniti); Museo Chillida Leku (Spagna); Youseum (Paesi Bassi)

Nel corso della serata di premiazione del 9 dicembre scorso, sono stati riconosciuti i 42 nominati provenienti dai 6 paesi coinvolti nel premio (Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda e Stati Uniti) divisi nelle 7 categorie; le attrazioni sono state scelte sulla base delle recensioni con il punteggio più alto espresse da parte dei visitatori su Tiqets.com per la propria nazione.

Nei premi Most Innovative Venue e Miglior Gemma Nascosta, invece, che includevano una candidatura da parte delle attrazioni stesse, le attrazioni vincitrici sono state scelte attraverso una valutazione da parte di una giuria indipendente di settore.

Quella di quest’anno è stata la prima edizione in cui hanno trovato spazio le ultime due categorie, inserite come “celebrazione” del settore turismo dopo un anno difficile per ispirare i visitatori a tornare alla cultura una volta che tutto tornerà più sicuro nel 2021.

Tutti i sette vincitori riceveranno un “pacchetto marketing di ripresa” da parte di Tiqets dal valore di € 10.000 per riprendersi nel migliore dei modi nel 2021, comprensivo della creazione di contenuti originali e una promozione dedicata al pubblico di Tiqets, che conta più di 12 milioni di acquirenti di biglietti.

“Questo premio va a riconoscere le realtà che, nel 2020, anno messo in pratica attività virtuose fondate sulla resilienza – ha commentato Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe and Middle East di Tiqets – Provo grande fiducia per il 2021 e sono immensamente felice di rappresentare la nostra società al fianco di queste grandi eccellenze che hanno avuto modo di contraddistinguersi non solo a livello italiano ma in ambito internazionale! Complimenti a loro e l’augurio per tutti noi appassionati di Viaggi e Cultura che il 2021 possa essere l’anno del nuovo inizio…con le i musei e le attrazioni che si sono aggiudicate il titolo di Best Of The Best in cima alla lista di quelle da visitare assolutamente!”

Informazioni sui Tiqets Remarkable Venue Awards

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni ed esperienze nelle città e nei paesi più visitati in tutto il mondo. I primi Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati ospitati a Parigi nel 2017, con vincitori tra cui il Musée d’Orsay e la Fondation Louis Vuitton. Da allora Tiqets ha organizzato ogni anno sei cerimonie regionali di premiazione ad Amsterdam, Parigi, Roma, Londra, New York e Barcellona.

A proposito di Tiqets:

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile la scoperta dei luoghi dell’arte e non solo! Dall’inizio nel 2014, l’azienda ha permesso a milioni di persone di visitare musei e attrazioni con biglietti istantanei, last-minute tutto attraverso il proprio smartphone. Tiqets lavora sia con gemme nascoste che con i più importanti musei e attrazioni di tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo con uffici ad Amsterdam, Seattle, Las Vegas, Orlando, Philadelphia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka.

