Le Giornate Europee del Patrimonio a Pompei, Stabia, Oplontis ed Antiquarium di Boscoreale.

I siti del Parco archeologico di Pompei aderiscono sabato 25 e domenica 26 settembre alle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), manifestazione che, a livello europeo, vedrà iniziative a aperture straordinarie nei luoghi statali della cultura. Quest’anno ispirate al tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”.

Per l’occasione nei siti del Parco sono state previste le seguenti visite gratuite (E’ necessario acquistare il consueto biglietto di ingresso ai siti):

VISITE gratuite per BAMBINI

POMPEI

Visite gratuite per famiglie e bambini a cura di Coopculture.

Un percorso tematico “Ludus in fabula”, per grandi e piccini, che ricostruisce l’infanzia nel mondo romano ed incentra la narrazione sulla vita di due amici pompeiani, Lucio e Vinicio, l’uno schiavo, l’altro aristocratico che si trovano a condividere la vita di tutti i giorni, con destini differenti, accomunati solo dai giochi. L’operatore archeologo avrà con sé una borsa con riproduzioni di giocattoli antichi per mostrare ai bambini la dinamica di gioco e gli oggetti, unitamente alla descrizione del sito.

Sono previsti due turni di visita sabato 25 e domenica 26, per massimo 20 persone alle ore ore 12,00 e ore 15,00

Lo stesso tema sarà riproposto on –line, per chi è a distanza, utilizzando la piattaforma Live culture. Ore 12, 00 sia il 25 e che il 26.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.coopculture.it e info edu@coopculture.it

STABIA – Villa San Marco e Villa Arianna, Museo archeologico Libero D’Orsi

Visite gratuite per famiglie e bambini a cura del Comitato per gli scavi di Stabia.

Le visite dedicate a tutto il territorio di Stabia, con le sue ville nobiliari e i tanti reperti ritrovati e conservati al Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi, saranno raccontate in chiave ludica e con un linguaggio accessibile e capace di incuriosire il pubblico dei più piccoli dai 6 ai 12 anni, ma anche gli adulti.

Si svolgeranno al Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi sabato 25 alle ore 11 per gruppi di massimo 10 bambini. Prenotazione obbligatoria (solo whastapp) al seguente numero: 347 8304358

E a Villa San Marco (ingresso gratuito), domenica 26 alle ore 11 per gruppi di massimo 20 persone. Prenotazione obbligatoria (solo whastapp) al seguente numero: 333 737 5689

OPLONTIS – Villa di Poppea

Presso il sito di Oplontis, saranno proposte in collaborazione con il Gruppo Storico Oplontino visite gratuite per famiglie e bambini dedicate ai Giochi e giocattoli dei piccoli oplontini.

Domenica 26 settembre, ore 10,00 e ore 11,00. Gruppi di max 20 persone.

Prenotazione obbligatoria al seguente numero: 391 4737154

BOSCOREALE – Villa Regina

Visite gratuite per famiglie e bambini a cura della Pro Loco Villa Regina di Boscoreale, sabato 25 ore 10 e ore 11. Non è necessaria la prenotazione.

LONGOLA

Presso il sito protostorico in località Longola Poggiomarino, insediamento perifluviale frequentato dalla media Età del Bronzo fino al VI sec. a.C, sono previste visite per famiglie e bambini, domenica 26 settembre alle ore 10 e alle ore 18.

Non è necessaria la prenotazione.

VISITA straordinaria alla Villa B di Oplontis

Inoltre, dopo il successo delle visite straordinarie alla cosiddetta Villa B, nota anche come Villa di Lucius Crassius Tertius, e prima di quest’anno mai aperta al pubblico, saranno riproposte ulteriori visite in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, secondo i seguenti turni:

Sabato 25, dalle 15,30 alle 18,00 e domenica dalle 10,00 alle 12,30.

Prenotazione consigliata ai seguenti numeri: +39 333 307 8635 e +39 081.8612704 o via mail: mirella.azzurro@gmail.com

VISITE per persone con DISABILITÀ

POMPEI

Il sito archeologico di Pompei è stato tra le prime aree archeologiche a disporre di un percorso per la visita senza barriere che consente di attraversare tutta l’area archeologica dall’ingresso di Piazza Anfiteatro al Foro, seguendo il percorso di oltre 3km “Pompei per tutti”.

Oltre al percorso “Pompei per tutti” sempre percorribile, il Parco metterà a disposizione per la giornata di sabato 25 e domenica 26 settembre alle ore 11, visite “silenziose” in linguaggio LIS. Le visite saranno a cura delll’ENS (Ente Nazionale Sordi) su prenotazione obbligatoria alla seguente mail: napoli@ens.it Ingresso da Piazza Anfiteatro.​

STABIA – Villa San Marco e Villa Arianna, Museo archeologico Libero D’Orsi

Visite per non udenti con servizio di interpretariato LIS anche a Villa San Marco e Villa Arianna, sabato 25 alle ore 15 e alle ore 17 (gruppi di massimo 15 persone) e al Museo archeologico di Stabia Libero D’orsi, domenica 26 in due turni di visita alle ore 10,00 e alle ore 12,00 (gruppi di massimo 10 persone), a cura dell’Associazione Disabili di Gragnano e dell’Associazione Sordi Campani.

Prenotazione obbligatoria al: 333 7300908 o 338 3718016.

INIZIATIVE DIGITALI

Inoltre, nell’ambito del Protocollo Campania tra le mani. Itinerari inclusivi nei luoghi d’arte, coordinato dal Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, a cui aderiscono numerose istituzioni dei beni culturali campane e le maggiori associazioni delle persone con disabilità, sono stati realizzati alcuni supporti esplicativi di alcuni luoghi significativi di Pompei con strumenti e linguaggi adeguati al superamento delle limitazioni sensoriali. Per l’occasione sarà proposto un video racconto introduttivo al sito, con un focus sull’edificio dell’ anfiteatro. Il video si aggiunge agli altri video già realizzati nelle stesse modalità e presenti sul sito del Parco nella sezione accessibilità http://pompeiisites.org/info-per-la-visita/pompei-per-tutti/accessibilita-pompei/

Il testo della narrazione è stato realizzato con la supervisione dell’associazione FIADDA Campania, mentre la registrazione audio è stata curata del Centro Nazionale del Libro Parlato intitolato a Francesco Fratta, su iniziativa del Presidente dell’Unione nazionale ciechi, Mario Barbato. La voce narrante conduce l’utente alla scoperta dei luoghi , attraverso un audio e un linguaggio visivo che è in grado di raggiungere con la massima immediatezza chiunque, superando le varie limitazioni sensoriali.

E ancora per Stabia è stato realizzato un video racconto in linguaggio LIS della Villa San Marco, a cura del Parco archeologico di Pompei, disponibile sul sito web istituzionale.

APERTURE SERALI 25 settembre – al costo 1 €

La sera del 25 settembre, inoltre, sono previste aperture notturne straordinarie dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso 22) nei siti di Pompei, Villa di Poppea, Villa Regina, Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi- Reggia di Quisisana e sempre al costo simbolico di 1€.

Prenotazioni consigliate sul sito www.ticketone.it (costo prenotazione on-line 1,50€).

In aggiunta, in tutti i siti è possibile richiedere visita accompagnata dedicato al tema della donna, a cura di Scabec al costo di 5€. Le visite sono per massimo 20 persone (10 per il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi – 15 per Villa Regina).

L’acquisto dei biglietti per i siti esterni è possibile esclusivamente on-line sul sito www.ticketone.it o presso la biglietteria di Pompei e Oplontis. Possibilità di acquisto del biglietto per Villa Regina e il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi- Reggia di Quisisana anche presso la biglietteria di Pompei.

A Pompei si potrà accedere dall’ingresso di porta Marina all’area del Foro e oltre alla visita accompagnata a cura di Scabec, sarà anche possibile in alternativa scegliere una visita straordinaria gratuita ai depositi/granai del Foro. Gruppi di massimo 10 persone. Prenotazione consigliata sul sito www.ticketone.it (+ 1,50€ di prevendita on-line)

L’accesso per i disabili è da Piazza Esedra con utilizzo dell’ascensore dell’Antiquarium, da segnalare al personale all’ingresso.

Per il 25 sera A Boscoreale sono, inoltre, previsti due momenti musicali blues con chitarra e basso alle ore 20,30 e 21,30 a cura della Pro Loco Villa Regina.

Inoltre, il 24 settembre sarà prevista una ulteriore apertura straordinaria serale di Pompei, dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso 22) che prevede solo accesso all’area del Foro. Costo di ingresso al sito 5€

Si ricorda che i visitatori potranno accedere al Parco Archeologico di Pompei solo previa esibizione della certificazione verde covid / green pass (vaccino o certificato di tampone antigenico con esito negativo – https://www.dgc.gov.it/web/checose.html) in ottemperanza al decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021.