Le Morzellette di Fabio Tuccillo

Terra del Vesuvio e della Costiera amalfitana, terra di mare, di sole e di profumi, la Campania, uno scrigno di storia, cultura e tradizione culinaria, è il terreno fertile nel quale il Bakery chef Fabio Tuccillo è nato e che lo ispira ogni giorno nelle sue golose creazioni.

Materie prime selezionate e di qualità, capaci di raccontare la storia di questa terra: ecco quello che lo chef ricerca ogni giorno per la realizzazione dei suoi prodotti e che lo hanno portato alla ideazione della sua nuova linea “Sapori della Tradizione”.

Un vero e proprio “viaggio nel gusto”, che dalle pendici del vulcano, passa per la costa, attraversandola, dal capoluogo fino a toccare paesaggi naturali e marini, come quelli cilentani, per far scoprire qualcosa in più di questo splendido territorio partendo dal palato, dai sapori unici di questa regione.

Ed è proprio il Cilento la prima tappa di questo road trip gastronomico, con le Morzellette, una delicata e fedele riproduzione dei classici biscotti cilentani, ma con quel tocco in più dello chef Tuccillo, che li rende ancora più golosi.

Un tempo, questi deliziosi biscotti, venivano preparati per le occasioni importanti come i matrimoni, ma oggi sono diventati tipici biscotti da prima colazione o da merenda, nella loro versione tradizionale, con le mandorle oppure il miele, da accompagnare al tè o al caffè.

Fabio Tuccillo ne ha ripreso la ricetta originale, composta da ingredienti semplici e genuini come farina, zucchero, strutto, uova e latte, dandone una sua interpretazione personale, aggiungendo le nocciole o le gocce di cioccolato.

Tipici delle terre campane, anche gli altri prodotti della linea “Sapori della Tradizione”, tutti realizzati con estrema attenzione ad ogni fase della produzione, dalla scelta delle materie prime, fino al confezionamento, che garantisce integrità e freschezza.

Fanno parte della gamma, anche il Miele, di Millefiori, Arancio e Acacia, naturale, biologico e ottenuto mediante procedure quanto meno invasive possibili e la Passata di pomodoro, dal gusto ricco ed autentico, un omaggio al territorio che regala soltanto capolavori di sapore.

