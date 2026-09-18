Le Notti Gialle di Coldiretti a Sorrento

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Il profumo dei limoni, il gusto dei formaggi dei Monti Lattari, la genuinità dell’olio e del miele della Penisola e il sorriso degli agricoltori di Campagna Amica tornano nel salotto buono della città.

Dal 25 al 27 settembre 2026 Sorrento ospita la nuova edizione delle “Notti Gialle”, la festa dell’agricoltura promossa da Coldiretti Napoli e Campagna Amica con il patrocinio della Città di Sorrento, di Fondazione Sorrento e di Fondazione dei Monti Lattari.

La manifestazione, promossa da Coldiretti Napoli e Campagna Amica con il patrocinio della Città di Sorrento, della Fondazione Sorrento, dell’Onaf, del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop e del Parco Regionale dei Monti Lattari, è ormai un appuntamento atteso per cittadini, famiglie e turisti, e rappresenta una vetrina straordinaria per le eccellenze agroalimentari della Penisola Sorrentina, dei Monti Lattari e dell’intera Campania.

Un villaggio contadino a cielo aperto

Per tre giorni Sorrento diventerà un villaggio contadino a cielo aperto, dove poter fare la spesa direttamente dagli agricoltori, degustare, imparare e divertirsi. “Le Notti Gialle non sono solo una festa, ma un modo per raccontare il valore del lavoro agricolo, la bellezza del nostro paesaggio e l’importanza di sostenere le aziende locali che custodiscono biodiversità e tradizioni” spiega la presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga.

Mercato Contadino Campagna Amica

Cuore pulsante sarà Corso Italia che ospita il Mercato Contadino di Campagna Amica, con decine di aziende agricole che porteranno frutta e verdura di stagione, formaggi, salumi, olio extravergine, miele, conserve, liquori e prodotti da forno, tutti rigorosamente a km0 e di origine garantita. A Villa Fiorentino spazio all’informazione con un convegno sul futuro dell’agricoltura della penisola sorrentina e a tanti laboratori.

Grande attenzione sarà dedicata ai più piccoli e alle famiglie con la Fattoria degli Animali, i laboratori didattici sulla stagionalità e sull’educazione alimentare, le degustazioni guidate con l’Onaf e l’Agriasilo, lo spazio ludico-educativo dove i bambini potranno giocare e imparare a contatto con la natura. Un evento che unisce promozione del territorio, turismo esperienziale e sostegno concreto all’economia agricola locale.