Le suite Romeo sono la fuga dell’autunno, con la nuova esperienza dedicata al benessere.

Non è solo “una notte a Napoli”, ma l’occasione per prolungare l’estate, con la nuova esperienza ROMEO hotel.

Relax, benessere e salute si uniscono in un’unica armonia dei sensi con il pacchetto Esperienza ROMEO Spa Treatment: un pernottamento nell’esclusiva Suite Zen o Wellness unito ad un percorso nella Spa Dogana del Sale, ed un pranzo healthy, preparato dallo Chef Salvatore Bianco. Il ROMEO hotel nella splendida cornice di Napoli è la fuga perfetta per la ricerca del benessere.

Sodashi Oxygenating Regenerating è il trattamento dell’autunno che il ROMEO hotel offre alla Dogana del Sale, la SPA dell’hotel – oltre 1000 mq – caratterizzata dal sofisticato design e dalle più avanzate tecnologie. È la cura ideale per la pelle del viso danneggiata dall’eccessiva esposizione al sole. L’applicazione di una maschera ossigenante agli estratti marini contribuisce a migliorare l’elasticità della pelle ad attenuare le discromie e a riparare i danni dei raggi UV. Il trattamento di 90 minuti prevede un rilassante massaggio esfoliante alla schiena favorendo la riduzione delle tensioni muscolari. A seguito del trattamento, l’area umida della Spa è lo spazio ideale per un tuffo nel passato immergendosi nel calidarium & frigidarium. Il percorso prosegue con l’area detox della Sauna e la Stanza del Sale che riproducono i benefici effetti del tempo trascorso in riva al mare.

Gli ospiti possono continuare a rilassarsi anche in camera, grazie al comfort e al lifestyle delle Suite del ROMEO.

È un vero viaggio in Asia la Two Bedroom Suite with Zen Garden. Unica e dal forte DNA, con spazi privati, dove è possibile anche cenare, lavorare in smart working o semplicemente meditare. 225 mq (indoor e outdoor), in grado di ospitare fino a 6 persone, la Suite è composta da un ampio living open-space con divano, due camere da letto e una nuova area bathroom, con una spaziosa doccia dove rinfrescarsi al rientro dalla città. Dalla zona soggiorno le ampie porte-finestre si aprono sul giardino privato, ricco di piante grasse e preziosi bonsai e dotato d’impianto di filodiffusione esterna; qui, il gazebo ricoperto da profumati gelsomini svela la grande vasca idromassaggio, oltre a chaises longues e area lounge. Tra i servizi anche la prima colazione servita in camera, che propone nettari di frutta, delizie del pasticciere, yogurt, tisane e l’immancabile caffè espresso napoletano.

Storia e avanguardia si sposano invece perfettamente nelle camere Wellness, tutte dedicate al benessere perché dotate di SPA privata in camera. Sono 3 e si trovano al secondo piano. Il loro naturale centro d’attrazione è nell’area dedicata al bagno: non si tratta di una piccola stanza, bensì un ampio open-space, la cui protagonista è la grande vasca idromassaggio Teuco, circondata da sauna infrarossi e bagno turco con doccia emozionale, entrambi firmati Starpool, con cromo, aroma e musico-terapia e una moderna macchina Kinesis by Technogym. Tutto è pensato per vivere l’atmosfera di una spa, direttamente nella camera, senza il bisogno di uscire.

Ogni camera unisce perfettamente modernariato e antiquariato, lo stile che caratterizza l’hotel e racchiude in sé opere inaspettate che gli ospiti, durante il soggiorno, possono vivere come proprie. Nelle Wellness Room si trovano il dipinto senza titolo di Renato Guttuso e i “Gigli d’acqua” di Mario Schifano, il camino antico in piperno del 19° secolo e il secrétaire in ebano del 18° secolo: ogni dettaglio è un prezioso elemento di bellezza.

E per coccolare anche il gusto, Salvatore Bianco – Executive Chef del ROMEO hotel, ha studiato le più ricercate proposte che viziano il palato e curano il corpo, piatti light ideali per il benessere.

La nuova esperienza ROMEO è un invito a non smettere di ricercare uno stato di benessere, nel massimo rispetto delle vigenti norme sanitarie e di sicurezza circondati dalla bellezza di Napoli.

Esperienza ROMEO SPA Treatment

Pacchetto 1 notte in camera doppia con colazione, trattamento SPA per 2 da 90 minuti e accesso all’area umida – a partire da 1424 euro in Zen Suite –a partire da 866 euro in Wellness Room.

