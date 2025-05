Le torte ai tempi dei social 2.0 con la pastry chef Nancy Sannino

- pubblicità -

Torte particolari, belle ma soprattutto buone, con un focus sul food marketing, sul lavoro che c’è dietro la costruzione di un brand e sulla comunicazione nel settore: tutto questo al centro del corso ‘Le torte ai tempi dei social 2.0’, in scena da Casolaro Hotellerie al Cis di Nola il 13 maggio con la pastry chef Nancy Sannino, titolare di ‘Celestina’, pasticceria franco-napoletana che unisce la tradizione partenopea con l’eleganza parigina.

Il corso dimostrativo è aperto sia ad appassionati che a professionisti. Per informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito www.casolaro.com o contattare via WhatsApp al 320.3624108.

Oltre alla parte teorica, è prevista una parte pratica in cui Nancy Sannino realizzerà tre diverse tipologie di torte: una torta stratificata dal design moderno, una torta classica italiana e una torta vintage in puro stile americano. Un evento imperdibile per gli amanti della pasticceria e della decorazione, ma anche un’occasione per chi è affascinato dall’utilizzo della sac à poche.

La Pastry Chef, infatti, spiegherà come realizzare decorazioni e ghirigori su torte e dolci, illustrando la funzionalità delle diverse punte e le varie tecniche per creare decori perfetti. La pasticceria ‘Celestina’ di Nancy Sannino a Pollena Trocchia è diventata, in breve tempo, un brand riconoscibile. Per questo motivo, una parte del corso ‘Le torte ai tempi dei social 2.0’ affronterà un argomento fondamentale per chi desidera avviare una nuova attività dolciaria o, semplicemente, promuoverla al meglio: il food marketing e il complesso lavoro che c’è dietro la promozione di un brand e la sua comunicazione.

Maria Vittoria Casolaro, responsabile della divisione eventi, commenta: “Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto tra tecniche di pasticceria avanzate, estetica e gli strumenti di marketing digitale, per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione. Con l’esperienza della Pastry Chef Nancy Sannino, il corso intende aprire la mente sulle tendenze della pasticceria, con un focus particolare sulla comunicazione, sul brand building e sull’importanza dell’aspetto estetico”.

Lo stile di Nancy si riflette anche nella sua pasticceria, avvolta in un’atmosfera magica e da sogno, a metà tra un bistrot parigino e la pagina di una fiaba. Naturalmente, oltre all’estetica, c’è anche tanta sostanza: una solida formazione in Italia e all’estero, soprattutto in Francia, dove ha perfezionato l’arte della sfoglia e della sac à poche, lavorando nelle più rinomate pasticcerie e arricchendo così il suo bagaglio professionale. Oltre al lavoro in pasticceria è ormai una habitué negli eventi “fuori casa”.

Ha realizzato torte scenografiche, decorandole dal vivo in occasione di party esclusivi per VIP e personaggi famosi. Pur essendo stata profondamente influenzata dalla scuola parigina, Nancy non dimentica le sue radici vesuviane, creando prodotti legati al territorio, con un gusto identitario e riconoscibile, ma sempre rivisitati in chiave originale.