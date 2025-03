Le zeppole fai da te di Fabio Tuccillo

- pubblicità -

Non la solita box: nel rispetto della tradizione e mixando ingredienti di alta qualità, il Bakery chef Fabio Tuccillo, rende omaggio a questa festa con i suoi piccoli capolavori di gusto.

In particolare, con la Zeppola di San Giuseppe, che, nella sua versione classica, è uno dei dolci più antichi ed amati, caposaldo della tradizione italiana.

Ed il Bakery chef la propone non solo nella versione classica, venduta singolarmente presso la Tuccillo Bakery o anche sull’e-shop tuccillobakery.it, ma anche in una divertente variante: la Box Zeppole di San Giuseppe.

Ogni scatola contiene 6 zeppole grandi, freschissime, pronte per essere farcite; una sac à poche con crema pasticciera artigianale, morbida e ricca di gusto, per una farcitura perfetta (500gr); un vasetto di amarene succose e dolci, ideali per completare le zeppole con un tocco di freschezza.

La Zeppola è un simbolo della nostra cultura, ma è anche un dolce che richiama ricordi d’infanzia e momenti speciali, perfetto da gustare durante il pranzo della Festa del Papà o come dolce conclusione di una giornata di festeggiamenti. Oggi, grazie all’idea del Bakery chef Tuccillo, rappresenta anche un’opportunità per riunire l’intera famiglia attorno al tavolo, creando ricordi indimenticabili. Ogni fase della preparazione sarà, infatti, un momento di allegria, che coinvolgerà grandi e piccini, in un’attività che celebra il legame familiare.

“È importante per tutte le famiglie dedicare un momento speciale alla preparazione di dolci delizie, stando a casa e riscoprendo così insieme l’amore per la cucina e la gioia dello stare insieme”, afferma Fabio Tuccillo. “Invito tutti a prendersi una piccola pausa dalla vita frenetica che ci travolge ogni giorno, per riassaporare la gioia di un attimo di condivisione con i propri cari, che diventerà un ricordo prezioso da custodire”.

www.tuccillobakery.it