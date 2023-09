L’edizione 2023 di Aria di San Daniele approda a Napoli

Per il sesto anno Aria di San Daniele, il tour gastronomico itinerante che porta in giro per tutta Italia il Prosciutto di San Daniele DOP, è ripartito. Dopo il via del 18 settembre dalla città di Roma, sarà la volta di Napoli: l’iniziativa, organizzata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, prevede, in totale, trentacinque tappe in sette differenti città.

Aria di San Daniele è un’occasione unica per conoscere le caratteristiche qualitative e organolettiche del prosciutto friulano. Con un ricco calendario di eventi, Aria di San Daniele prevederà una serie di appuntamenti in locali selezionati, come enoteche, osterie e ristoranti, durante i quali il Prosciutto di San Daniele sarà reso protagonista. In occasione di ogni serata verrà quindi offerta, ai clienti degli stessi locali, una degustazione di San Daniele DOP affettato al coltello o a macchina dai tagliatori del Consorzio. Il prosciutto sarà inoltre il protagonista di alcune delle ricette proposte dai diversi locali.

Dopo le prime tappe romane, Aria di San Daniele giungerà a Napoli dall’8 all’11 ottobre. Domenica 8 la DOP friuliana sarà protagonista per il brunch a Ba-Bar House in Piazza Santa Maria La Nova 22-23 alle ore 11:30, lunedì 9 il tour toccherà Ba-Bar La Nova Central a Vico San Giovanni Maggiore 6, mentre martedì 10 sarà il turno del Caffè Letterario Intra Moenia in Piazza Bellini 67-70, infine l’ultimo evento si terrà mercoledì 11 a Miranapoli in Via Francesco Petrarca 62. Gli ultimi tre appuntamenti avranno inizio alle ore 19:00.

A ottobre il tour si sposterà poi a Catania dal 15 al 18 e a Bari nei giorni dal 23 al 26. Nel mese di novembre sarà il turno delle città di Milano dal 5 al 7 e dal 12 al 14 e Torino dal 20 al 22 e dal 26 al 28. Brescia ospiterà l’ultima parte di Aria di San Daniele dal 3 al 6 dicembre.

Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito eventi.prosciuttosandaniele.it.