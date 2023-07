Legumi in estate: perché è importante mangiarli anche in questo periodo

Il “mangiar sano”, oltre ad essere una buona abitudine, è un trend attualissimo. Al centro, l’ascesa di legumi e cereali, ingredienti salubri, gustosi e versatili, adatti anche in estate perché si prestano a mille ricette fresche e colorate, come ad esempio le insalate fredde: la classica di legumi, con pomodori e cipolla o la variante con fagioli, tonno e cipolle rosse di Tropea. Comode da portare in spiaggia e che si conservano bene in frigorifero, sono un’originale alternativa alla classica insalata di riso o di pasta.

Buoni, salutari, ed economici, i legumi non dovrebbero mai mancare in un’alimentazione sana ed equilibrata, non a caso sono consigliati dalla Dieta Mediterranea, che ne riconosce l’importanza benefica e ne raccomanda 2 – 3 porzioni alla settimana, sia in estate che in inverno, essendo alimenti a bassa densità calorica e ricchi di preziosi nutrienti come proteine vegetali, carboidrati, sali minerali, vitamine del gruppo B e fibre. Inoltre, hanno un alto valore energetico, pur essendo poveri in grassi.

“I legumi sono indispensabili per chi segue uno stile di vita sano – commenta Alessandra Aliberti, marketing e sustainability manager di Select – e in estate sono davvero utili per mantenersi in forma, ma non solo. Contribuiscono a ridurre la stanchezza e l’affaticamento grazie al loro contenuto di sali minerali, indispensabili soprattutto quando le alte temperature favoriscono la perdita di sali minerali.”

“È importante usare legumi di alta qualità – aggiunge – Alessandra Aliberti – In estate, ad esempio, i legumi lessati sono l’ideale per contrarre i tempi di cottura e per restituire ai piatti estivi il gusto e la genuinità che meritano. Infatti, i legumi lessati Select rappresentano una soluzione veloce e naturale, cotti semplicemente in acqua e sale, senza conservanti né aromi e successivamente conservati in un pratico vaso di vetro. Nel nostro assortimento abbiamo ben tre linee di legumi lessati: le Selezioni dal Mondo, le Selezioni dall’Italia e Bio Select, biologici e 100%italiani, per soddisfare tutte le esigenze dei nostri consumatori. Inoltre, i nostri Cereali Selezioni dall’Italia sono ottimi per realizzare insalate di ogni tipo, piatti completi e salutari: orzo, farro e cous cous possono essere abbinati a verdure e legumi già cotti.”

Il loro inserimento nella dieta è piuttosto versatile: i legumi, infatti, permettono di creare anche piatti divertenti e gustosi come ad esempio l’hummus, che si può preparare con i classici ceci fino ad arrivare ai burger e alle polpette di legumi.