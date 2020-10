L´Eurostars Excelsior estende “CiaoNapoli”, una tariffa esclusiva per i residenti della regione, fino al 30 ottobre.

Per la grande accoglienza registrata dopo il suo lancio, L´Eurostars Excelsior prolunga il periodo di validità della sua tariffa esclusiva per i residenti della regione Campania, nata con l’obiettivo di promuovere il turismo di prossimità oltre che incoraggiarli a scoprire le strutture di uno degli stabilimenti più emblematici di Napoli.

Così, tutti quelli che desiderano soggiornare in hotel potranno usufruire di una tariffa agevolata di 100 euro per camera e notte che include soggiorno in regime di alloggio e prima colazione in camera superiore, un aperitivo di fronte al mare, early check in e late check out e ingresso in palestra. Questa promozione sarà vigente fino al 30 ottobre. Il meccanismo di riserva è semplice:

Tramite Internet: Entrare al sito web dell´hotel e introdurre il codice CIAONAPOLI.

Tramite telefono chiamando al 081 764 01 11 e indicando il nome della promozione (CIAONAPOLI).

A questo proposito, è preciso rilevare che al momento del Check In saranno richiesti ai clienti documenti giustificativi. In mancanza di tali informazioni, l’ospite dovrà pagare la tariffa ufficiale in vigore il giorno del suo pernottamento.

Su l´Eurostars Excelsior

Situato sul lungomare, vicino al rappresentativo Castel dell’Ovo, l’Eurostars Excelsior si erge in un bellissimo palazzo della fine del XIX secolo. L’hotel ha aperto le sue porte come struttura alberghiera nel 1908 e offre spettacolari viste panoramiche sul Vesuvio, sul Golfo di Napoli e sulle paradisiache isole di Ischia e Capri.

Le sue installazioni sono presiedute da impressionanti scale di marmo e da una collezione di grandi lampade e lampadari, che al calore della sua lussuosa e personale decorazione, trasportano il privilegiato ospite in epoche lontane e lo fanno viaggiare lungo la sua ricca storia. Ed è che le camere di questo hotel hanno ospitato re, sceicchi, grandi intellettuali e stelle della settima arte come Alfred Hitchock, Sofia Loren, Clark Gable, Vittorio Gassman, Orson Welles o Humprey Bogart.

Le sue 123 camere di lusso, tra cui 14 suite, dispongono di comodi spazi arredati con un arredamento classico e curato al dettaglio per garantire un’esperienza unica in ogni camera.

L’Eurostars Excelsior mette a disposizione dei suoi ospiti un ristorante panoramico, La Terraza, con incredibili viste sul mare e in cui si può gustare la migliore fusione della cucina mediterranea e napoletana dal roof garden dell’ultimo piano dell’hotel. Tra l’ampia offerta di servizi offerti dalle sue strutture spicca l’area destinata a congressi e riunioni, i cui saloni, con ampie finestre e arredi di di lusso, possono ospitare più di 500 persone. Uno stabilimento che trasuda eleganza e viene scelto come luogo preferito di attori, intellettuali e altre celebrità che visitano la città.

Soggiorni Clean & Safe negli hotel Eurostars Hotel Company

La società ha lanciato nei suoi hotel il programma Estancias Clean & Safe, un vasto protocollo di misure che rafforza la sicurezza sia degli ospiti che dei dipendenti dell’hotel. Queste misure mirano ad elevare al massimo i protocolli relativi alla pulizia e al l’igienizzazione degli impianti e ad istituire meccanismi che consentano di assicurare il distacco sociale nei vari spazi. Si intensifica anche la comunicazione con i clienti, sia prima del loro arrivo che nello stesso hotel, e si stabiliscono nuovi processi applicati alle procedure di ingresso dell’ospite al suo arrivo mediante la digitalizzazione dei processi, e anche ai servizi di ristorazione e prima colazione offerti. Queste misure sono già state attuate negli alberghi aperti della catena e saranno incorporate nei nuovi alberghi che gradualmente inizieranno ad operare.

