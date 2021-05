L’Hotel Romeo (5 stelle) riapre venerdì 28 con nuovi servizi, spazi e un’accoglienza sempre più esclusiva.

Il 28 maggio riapre il ROMEO hotel di Napoli: il cinque stelle più innovativo e performante della città è pronto ad accogliere i propri ospiti con un’esperienza immersiva tra ospitalità, opere d’arte, ricercato design contemporaneo, benessere ed alta cucina.

In questi mesi, il ROMEO hotel ha investito in ricerca e qualità, consolidando il proprio know how per poter offrire servizi di valore e un’accoglienza sempre più esclusiva. La ripartenza porta infatti con sé molte novità: al nono piano lo spazio eventi e la piscina panoramica si presentano in una veste più preziosa che ha il fascino e l’eleganza del marmo nero Marquinia.



La prestigiosa collezione d’arte – che vanta opere di Mimmo Paladino, Francesco Clemente, Mario Schifano, Andy Warhol – si arricchisce con nuove opere pittoriche dello statunitense Mark Kostabi – negli spazi del ristorante il Comandante e con un intervento scultoreo del napoletano Christian Leperino, “Spuma di mare” che va ad impreziosire la fontana della Lobby.

Anche Il Comandante, il ristorante fine dining – 1 stella Michelin – al decimo piano dell’hotel, guidato dallo Chef Salvatore Bianco, riparte con una novità, il progetto “Gli Orti e le Terre de Il Comandante”.

Lo Chef, in questi mesi, ha continuato le sue ricerche sulla materia prima andando alla radice dei prodotti, selezionando all’origine ortaggi, frutti ed agrumi, ma anche il pescato fresco. Con questo progetto il ROMEO hotel conferma la propria vocazione all’eccellenza e integra i servizi F&B con una filiera di produzione esclusiva, attentamente tracciata, corta e certificata.

Il paniere dei prodotti freschi de Il Comandante arriva ora da piccoli appezzamenti agricoli dislocati sui Monti Lattari, alle pendici del Vesuvio e in Basilicata, così come da piccoli pescatori, che lavorano per il ROMEO hotel. L’eccellenza all’origine, questa la filosofia. Un approccio che va nella direzione della sostenibilità ambientale ed economica.

Tre i percorsi gastronomici a mano libera proposti – lo Chef perfeziona ulteriormente la propria cucina ricercata e contemporanea, pulita e rigorosa, rispettosa delle materie prime, nutrita di tecnica e pensiero. Per ogni percorso propone anche un abbinamento sapiente con i vini della sontuosa cantina. Il tradizionale menu cartaceo cede il posto ad un’elegante scatola in legno massello, uno scrigno prezioso che rivela tre percorsi. È solo l’incipit dell’esperienza. Il servizio a tavola diventa viaggio, coinvolgimento dei sensi.

L’area umida della Spa Dogana del Sale riaprirà dal 01 luglio 2021 nel rispetto di tutte le norme di sicurezza sanitaria, ma gli ospiti possono ora scegliere un’ampia e diversificata proposta di massaggi, rituali di bellezza e remise en forme per viso e corpo.

Per chi non vuole rinunciare all’atmosfera di una Spa, le Wellness Suite, dotate di sauna, bagno turco, idromassaggio e camino, sono l’accomodation perfetta per il soggiorno al ROMEO che offre anche camere Deluxe e Grand Suite con vista sul porto di Napoli, la Garden Suite con il raffinato giardino Zen, la Family Suite e la lussuosa Penthouse Suite con vista mozzafiato sul golfo e il Vesuvio.

La sicurezza degli ospiti e dello staff ROMEO resta una priorità assoluta dell’hotel che già da tempo ha messo a punto un protocollo rigoroso di sicurezza e sanificazione: camere e aree comuni dell’albergo sono costantemente sanificate con appositi nebulizzatori e vapore a secco e con prodotti garantiti dai protocolli della OMS con relativa certificazione.

Il ROMEO hotel si conferma iconico e punto di riferimento nell’hôtellerie napoletana di alta gamma, sintesi perfetta di tradizione e innovazione, futuristico nella sua architettura contemporanea, sorprendente per la sua collezione d’arte, capace di far innamorare ogni volta i propri ospiti per l’eleganza e la cura di ogni dettaglio.

