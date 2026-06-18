L’IA sulla pizza? Peggio dell’ananas

- pubblicità -

L’abbiamo chiesto ai 22 pizzaioli che quest’anno faranno parte della squadra del Coca-Cola Pizza Village 2026 e le risposte raccontano un mondo decisamente compatto.

Se da un lato la tecnologia entra sempre più spesso nella vita quotidiana di imprese e professionisti, dall’altro il mondo della pizza continua a considerare creatività, esperienza e sensibilità umana elementi difficilmente sostituibili.

Secondo il 78% dei pizzaioli coinvolti, l’intelligenza artificiale resterà uno strumento utile ma distante dall’anima del mestiere.

Per questa maggioranza la pizza nasce ancora dall’intuizione, dalla conoscenza delle materie prime, dall’esperienza maturata davanti al forno e dal rapporto diretto con il cliente.

Il 18% adotta invece una posizione più pragmatica. Per questi professionisti l’intelligenza artificiale potrà diventare un valido alleato nella gestione delle prenotazioni, nell’organizzazione del lavoro, nell’analisi delle preferenze dei clienti e nelle attività di comunicazione.

Solo il 4% immagina un ruolo più incisivo, ipotizzando che nei prossimi anni gli algoritmi possano contribuire concretamente alla nascita di nuove ricette e nuovi abbinamenti.

Su un punto, però, le opinioni convergono quasi completamente.

Nessuna tecnologia potrà sostituire il pizzaiolo

Per il 98% dei pizzaioli nessuna tecnologia potrà mai sostituire il ruolo del pizzaiolo.

L’intelligenza artificiale potrà aiutare a raccogliere dati, analizzare tendenze e supportare le attività quotidiane, ma difficilmente potrà replicare il patrimonio culturale, la sensibilità e la capacità di interpretare gusti e territori che caratterizzano il lavoro di chi prepara una pizza.

Più equilibrate le risposte alla domanda più curiosa: entro il 2035 i nostri clienti sceglieranno la pizza attraverso algoritmi personalizzati?

Il 42% ritiene che possa accadere, mentre il 58% continua a credere che il consiglio del pizzaiolo, il passaparola e il rapporto umano avranno ancora un peso maggiore rispetto alle indicazioni fornite dalle piattaforme digitali.

A partecipare alla consultazione sono stati i protagonisti dell’edizione 2026 del Coca-Cola Pizza Village:

Ammaccamm, Antica Pizzeria da Gennaro, Donna Sofia ai Tribunali, Errico Porzio, Farinati Pizza and More, MaryRose, I Mascalzoni Latini, Pisani Pizzeria, Pizzaingrammi, Picea, Vesi, Vincenzo Capuano, Fermento, Lucignolo Bella Pizza, Da Mario, Zia Esterina Sorbillo, I Damiano Pizza Concept, Il Mio Viaggio a Napoli, Spicchi di Luna, Porzio…ni, Guappo Amoriello Senza Glutine e Pizzeria Roulette.

La domanda resta aperta.

Se il futuro della pizza sarà sempre più tecnologico, il suo cuore continua a battere nelle mani di chi ogni giorno impasta, sperimenta e accende il forno.

Coca-Cola Pizza Village dal 7 al 12 luglio a Pozzuoli

Dal 7 al 12 luglio, il Lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli diventerà la capitale italiana della pizza con il ritorno del Coca-Cola Pizza Village. 22 pizzerie, 6 giorni di degustazioni, spettacoli, concerti, incontri e intrattenimento accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le nuove tendenze della pizza italiana, le grandi famiglie della tradizione e i protagonisti che stanno cambiando il volto di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy.

Un villaggio aperto a famiglie, appassionati e turisti che quest’anno torna sul mare con una nuova scenografia naturale affacciata sul Golfo di Pozzuoli.

Gianni Simioli ha in sermo una sorpresa

Accanto alle pizzerie protagoniste, il programma ospiterà appuntamenti musicali, eventi speciali e una grande novità firmata Gianni Simioli. Un format completamente nuovo, costruito appositamente per il Coca-Cola Pizza Village 2026, che unirà musica, spettacolo e scoperta di nuovi talenti con una formula inedita destinata a sorprendere il pubblico. I dettagli saranno annunciati nei prossimi giorni.