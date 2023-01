Limited edition dell’Elixir Falernum della Distilleria Petrone per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare

In occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare l’azienda casertana Antica Distilleria Petrone ha deciso di dedicare all’Arma Azzurra una limited edition di uno dei suoi liquori più apprezzati, l’Elixir Falernum, il cui nome si ispira all’Ager Falernus, fertile terra romana da cui si otteneva l’omonimo vino. Per l’occasione la bottiglia del rinomato liquore, ottenuto dall’infusione di frutti di bosco in vino e brandy invecchiato tre anni, sarà rivestita da un’etichetta sleeve blu della stessa tonalità della divisa dell’Aeronautica.

“Poiché la mia azienda dal 1858 si pregia di essere ambasciatrice dell’italianità – dichiara Andrea Petrone, manager della Distilleria – sono davvero felice di continuare il consolidato sodalizio con le Forze Armate dedicando un’edizione speciale del nostro Elixir Falernum all’’Aeronautica Militare che, grazie alle Frecce Tricolori, rappresenta il tricolore in tutto il mondo”.

L’’Elixir Falernum Aeronautica Militare, nato grazie a un accordo stipulato tra l’azienda casertana e Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa che si occupa della valorizzazione e della gestione economica dei brand delle Forze Armate, potrà essere acquistato dal 28 gennaio sull’e-commerce dell’Antica Distilleria Petrone (www.distilleriapetrone.it).

