Lo stand Caffè Borbone a Cibus, tutte le novità e gli appuntamenti.

L’azienda Caffè Borbone partecipa a Cibus 2022 pronta a rispondere alle esigenze di operatori e professionisti del settore, buyer nazionali e internazionali, con l’ampia offerta di prodotti dedicati al retail.

L’appuntamento è al padiglione 06 -Stand F 016 dove sarà possibile degustare le miscele della linea Caffè Borbone (Nobile, Decisa, Suprema e Dek) in tutti i formati del caffè porzionato e scoprire i nuovi prodotti aziendali. Tra le novità: il lancio delle capsule in alluminio compatibili con macchine a marchio Nespresso®*.

Finalmente, anche chi sceglie la capsula in alluminio potrà gustare l’espresso di Caffè Borbone. Un caffè intenso, cremoso, buono come al bar è il frutto dell’esperienza e della costante dedizione nel campo della ricerca, dell’innovazione e della profonda conoscenza dell’espresso napoletano. La sapiente miscelazione di pregiate varietà arabica e robusta, poi fa il resto.

Così nascono le miscele custodite nelle capsule in alluminio compatibili con macchine a marchio Nespresso®*, concepite per esaltare la natura delle più pregiate varietà di caffè e per interpretare i diversi modi di gustare l’espresso in Italia, da nord a sud.

ROTONDA è l’incontro armonico tra Arabica brasiliano e Robusta asiatici e africani, il bilanciamento perfetto tra aroma e corpo esalta l’espressione del vero espresso napoletano: cremoso e con una persistente importante, ma mai eccessiva.

VIVACE nasce dalla selezione delle migliori qualità di Robusta africani e asiatici, sapientemente incrociate tra loro per esaltarne il carattere deciso, vivace. La tostatura scura e la persistenza pronunciata, regalano al palato tutti i sapori del sud.

ARMONIA è l’incontro magico di caffè Arabica brasiliani e centroamericani, stemperati da Robusta asiatici e africani, un equilibrio perfetto tra profumo e gusto. La miscela è morbida, ma mai troppo acida, dal corpo marcato e inaspettato, un’armonia di sapori ottenuta dall’incrocio solo dei migliori caffè di origine selezionata

Anche la capsula compostabile in biopolimero già in vendita nei negozi specializzati e che arriverà presto anche in Gdo, sarà presentata a Cibus. Le capsule compostabili, compatibili con macchine a marchio Lavazza®* A Modo Mio®*, sono realizzate attraverso processi biologici che conferiscono al prodotto finale un’elevata biodegradabilità, il top in carta filtro consente inoltre, un’estrazione naturale del caffè, garantendo un espresso “green”, a prova di bar.

Altra “new entry”: Nuove Emozioni di Gusto la gamma di bevande aromatizzate, disponibili nei sistemi “capsula” compatibili con le macchine: Nespresso®*, A Modo Mio®* e Dolce Gusto®*

. Le linee sono quattro: Junior è dedicata ai più piccoli, senza caffeina o coloranti aggiuntivi. Mentre, nella linea Natura, infusi, tè, tisane sono il frutto di materie prime naturali. Vita è la linea che rispetta i principi “healthy”: le bevande a basso contenuto calorico e senza zuccheri aggiunti. La linea Capriccio è la linea più classica e sfiziosa.

Tante novità che riguardano i prodotti, ma non solo, Caffè Borbone a Cibus rinnova il rito dell’ospitalità, che a Napoli, più che in ogni altro posto, è suggellato da una buona tazza di caffè fumante. Infatti, lo stand, dal concept innovativo, sarà animato da degustazioni di dessert, street food napoletano e originali performance che metteranno in luce i valori del caffè espresso napoletano, sia come bevanda emblematica dell’ospitalità, aggregatore sociale, ma anche come ingrediente unico per gustosi abbinamenti gastronomici e soprattutto come fonte d’ispirazione artistica e creativa.

Lo stand di Caffè Borbone ospiterà la premiazione del vincitore del contest “Brunch all’italiana” a cura di 50 Top Italy, progetto iniziato l’anno scorso con “L’altra Faccia del Tiramisù” e che quest’anno l’azienda ripete allo scopo di sostenere i giovani pastry chef e di premiare l’inventiva. Inoltre, in concomitanza del lancio delle nuove capsule in alluminio lo stand sarà teatro di una spettacolare performance che promuove le buone pratiche del riciclo attraverso la creatività.

Caffè Borbone: gli appuntamenti allo stand

“Buongiorno Borbone” è l’omaggio che l’azienda porge tutti i giorni ai propri ospiti, con una rivisitazione del celebre cornetto ischitano con doppio impasto a cura di Cupiello, da sempre promotore della pasticceria italiana. Ogni mattina dalle ore 9,00 alle ore 11,00 sarà possibile degustare allo stand di Caffè Borbone, il Cornetto Ischia con lievito madre Cupiello fresco, a base di crema al cappuccino.



Il primo giorno, il 3 maggio alle ore 11.30, Caffè Borbone presenta al proprio stand Luigi Masecchia, l’eclettico artista napoletano che realizzerà “in live” un’opera unica, dove le capsule riciclate tratteggeranno il volto di una coloratissima “Marilyn Monroe” di grandezza pari a 1.40 cm x 1.40cm.

Alle 14.30 è il turno della testata di cucina on-line Cookist, che “darà un assaggio” della zeppola al forno con crema di caffè, una ricetta realizzata in collaborazione con Caffè Borbone, durante la degustazione sarà proiettato uno showreel video, dove saranno condivise con gli ospiti le ricette più gustose nate da questa sinergia.

Il 4 maggio alle ore 12.00 è il momento della premiazione del contest Brunch all’italiana, progetto ideato da 50 Top Italy, in collaborazione con Caffè Borbone moderata dai curatori di 50 Top Italy Luciano Pignataro, Barbara Guerra ed Albert Sapere. Il primo classificato Matteo Dolcemascolo titolare della Pasticceria Dolcemascolo di Frosinone dedicherà agli ospiti un assaggio del brunch a Km 0, una preparazione che spazia dai sapori dolci a quelli rustici.

Il 5 e il 6 maggio dalle 12.30 alle 15.30 Cupiello presenterà al pubblico uno dei piatti più apprezzati dello street food napoletano nel tradizionale “cuppetiello”.

Dal 3 al 6 maggio alle ore 18,00 Caffè Borbone sarà presente nell’area relax di Cibus, per condividere con i presenti la “Magica Emozione” del vero espresso napoletano e per concludere nel migliore dei modi i giorni della fiera, grazie al potere rigenerante di un buon caffè.