Lobefalo’s Summer Party a Villa Signorini a Ercolano

Il Lobefalo’s Summer Party non è un semplice evento, ma una tradizione che affonda le sue radici nel sogno di Franco Lobefalo che ha saputo trasformare ogni serata in pura magia.

Il figlio Pasquale Lobefalo, con la direzione tecnica dell’ Event Manager Dario Duro nonché Fiduciario di Amira Napoli, (Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi) porta avanti questa missione con lo stesso spirito e passione.

Il 10 Luglio, Villa Signorini Events & Hotel a Ercolano si trasformerà in un tempio di eleganza, spettacolo e vibrazioni cosmiche, dove il passato incontra il futuro in una celebrazione senza pari.

Questa edizione sarà più elettrizzante che mai, con sorprese, ospiti d’eccezione e un’atmosfera che farà brillare ogni partecipante. Rimanete connessi, perchè ogni momento sarà straordinario!

L’eredità che continua a brillare

“Più di una semplice festa, il Lobefalo’s Summer Party è un tributo a un uomo che ha reso ogni incontro un momento di pura magia e amicizia – con passione e determinazione, Pasquale Lobefalo ha voluto fortemente rilanciare questo evento per onorare suo padre, celebrando il suo spirito e la sua visione.- Mio Padre non credeva solo nelle grandi feste, ma nel potere di unire le persone, di creare legami autentici e di regalare serate indimenticabili. Il 10 Luglio, Villa Signorini Events & Hotel non sarà solo la cornice di una notte spettacolare, ma il cuore pulsante di una tradizione che continua a vivere.”

Questa serata sarà molto più di un party:

sarà un tributo alla gioia, all’amicizia e alla visione di Franco che ha saputo trasformare ogni notte in un’esperienza straordinaria. Il passato e il futuro si incontreranno in un sogno di eleganza, spettacolo e magia con il dress code per tutti gli invitati, addetti al lavoro, ospiti e Vip rigorosamente e obbligatoriamente in White.

L’eredità Lobefalo’s continua a vivere e a illuminare le notti d’estate.

Seguite @lobefalosparty su Instagram per tutti gli aggiornamenti e preparatevi a un’esperienza che vi farà vibrare come mai prima