Lollo Caffè, sei nuove pregiate miscele prodotte in capsule in alluminio riciclabile all’infinito.

Impegno sociale, ricerca, garanzia di qualità e salvaguardia dell’ambiente. Soprattutto, le miscele più ricercate per aromi unici. Parole d’ordine di una filosofia che accompagna da sempre la produzione targata Lollo Caffè. Filosofia che esplode come il gusto di ogni prodotto, esaltandosi in una selezione di miscele battezzate coi nomi di stelle e di dei dell’Olimpo, contenute in capsule realizzate in alluminio riciclabile al 100% e compatibili con macchine Nespresso a uso domestico. Una scelta di valore, di buonsenso, ma anche di gusto quella della materia, che parte dalla necessità di tutelare l’ambiente e caduta non a caso su un metallo facilmente recuperabile. L’alluminio non solo è riciclabile all’infinito, ma per il suo riuso basta appena il 5% dell’energia elettrica necessaria per la produzione di quello primario. Nulla di più opportuno in una fase in cui c’è necessità di ridurre i consumi di energia e l’impatto delle materie prodotte con l’ambiente.

Ma le sue virtù vanno anche oltre. L’alluminio custodisce infatti, più di ogni altra materia, la freschezza del caffè, avendo cura dei suoi delicati aromi. La scelta migliore per i migliori palati. La linea è stata battezzata “speciality”, per sottolineare l’altissima qualità e la specificità dei profili aromatici selezionati per le sei miscele, un connubio perfetto di gusto e aroma, a cui si aggiunge una personalità unica e riconoscibile.

Le miscele specialty, confezionate nelle nuove capsule in alluminio, sono: Sole, piena e profonda, con una importante percentuale di robusta che illumina un caffè profondo e cremoso, perfetto per dare carattere alla giornata; Luna, un bilanciamento segreto di arabica e robusta, che disvela aromi armoniosi, delicati e sempre nuovi; Terra, collegamento perfetto tra il caffè di casa e quello del bar, dal profumo arabico che evoca sicurezza e tradizione; Giove, miscela decaffeinata dal gusto sorprendente per vigore e intensità; Hermes, la migliore arabica colombiana d’altura, bilancia sentori floreali con sfumature al miele e alla nocciola; Afrodite, la più dolce arabica del Brasile, bilancia le note profumate dei cereali tostati a quelle scioglievoli del caramello e del cioccolato. Gusto e tradizione coniugano impegno sociale e qualità. La filosofia di Lollo Caffè non smette di stupire.