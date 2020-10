Lusso e comfort assoluti e un design all’avanguardia nel cuore di Napoli: Benvenuti al ROMEO Hotel.

Se cercate una vacanza all’insegna di lusso e relax assoluti, in una location dal design innovativo nel cuore della rinomata Partenope, il ROMEO Hotel è ciò che fa per voi…

Durante la stagione estiva 2020 la maggior parte degli ospiti è stata per evidenti ragioni, italiana, a differenza degli anni scorsi in cui la clientela internazionale ha sempre rappresentato la maggior parte delle prenotazioni dell’hotel.

Inaugurato nel 2008, il ROMEO Hotel – 5 Stelle – è una sintesi perfetta tra architettura contemporanea, design e atmosfera partenopea perfetto per una clientela molto esigente e che preferisce raggiungere la costiera e le isole comodamente. Nella storica sede della Flotta Lauro, infatti l’edificio in cui sorge l’hotel, domina la vista mare, il porto e la vecchia città: avanguardia e storia sono lì, l’una accanto all’altra e si sposano perfettamente all’interno della struttura.

Ogni camera unisce perfettamente modernità e antiquariato, lo stile che caratterizza il ROMEO Hotel racchiude opere inaspettate che gli ospiti, durante il soggiorno, possono vivere come proprie.

Grazie alla scelta della proprietà, una volta arrivati e fino al termine dell’emergenza sanitaria, l’hotel offrirà la possibilità, a chi vuole soggiornare, di effettuare gratuitamente presso il ROMEO Medical Point, il test immunocromatografico a scelta tra pungi dito e prelievo venoso (discorso valido anche per l’accesso degli esterni ai ristoranti dell’Hotel). La struttura ha voluto così creare una vera e propria oasi covid-free, in cui ogni ospite possa trascorrere la propria permanenza in serenità e sicurezza e permettere allo staff di lavorare nelle migliori condizioni possibili.

Il ROMEO Hotel offre 79 camere e Suite su 8 piani, vista Golfo o città di Napoli; ognuna di esse dotata delle più moderne tecnologie e servizi disponibili 24 ore su 24 e caratterizzata da opere d’arte: fotografie d’autore, interior design unico, con un perfetto mix di dettagli d’arte contemporanea e antica. Ebano macassar, acciaio e cristallo si fondono per creare uno stile innovativo che rispecchia l’anima di Napoli, ricca di bellezza ma anche di contrasti.

Entrando in una delle camere Deluxe, la Harbour View, si può subito notare lo stile e la cura nei dettagli oltre alle piccole gentilezze da parte della struttura tra cui gli omaggi di cioccolato by Gay Odin e il courtesy kit completo di confortevoli pantofole che fanno sentire il cliente davvero a casa. Vi è inoltre, la possibilità qualora si volesse, di poter preparare un caffè espresso comodamente in camera, mentre si ammira il porto di Napoli che si scorge dalla finestra o mentre si guarda un film nell’accogliente e ampio letto, per poi proseguire con una doccia rilassante piacevolmente seduti… Tra gli arredi, si trova una selezione di mobili B&B creati dal designer Antonio Citterio, televisori, impianti stereo e telefoni Bang & Olufsen e Jacob Jensen, macchinetta per il caffè espresso con cialde per gli ospiti, oltre a numerosi servizi personalizzati.

Nella lobby inoltre, oltre a dettagli di design contemporaneo Made in Italy si trovano la Cigar room per fumatori e estimatori del sigaro e un Salotto dei Giochi con Biliardo, Calcio Balilla, scacchi e svaghi per ogni “gusto” con la possibilità, scopritelo voi stessi, di poter ascoltare la propria musica….

E per non farsi mancar nulla la struttura offre un’eccellente esperienza gastronomica con ben 2 ristoranti: il Beluga Bistrot & Terrace al 9° piano e dulcis in fundo il Ristorante stella Michelin Il Comandante al 10° piano, con l’offerta gourmet oltre alla Cantina del Romeo, nella Lobby: un mondo di vini e champagnes, distillati e amari e piatti per aperitivi e momenti sfiziosi.

Ciliegina sulla torta la piscina relax panoramica riscaldata al 9° piano, un luogo di tranquillità assoluta che riempie gli occhi grazie alla vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio

Tra i vari servizi offerti Il ROMEO Hotel ospita inoltre la Luxury SPA – Dogana del Sale: i benefici del sale, i rituali dell’acqua ed il legame con il territorio, uniti anche qui al design ricercato e alle più recenti tecnologie; accompagnano gli ospiti in un’esperienza multisensoriale, immergendoli in un flusso di colori, essenze e giochi d’acqua. L’area bagnata è composta da tre vasche idromassaggio a diverse temperature, bagno turco e la Stanza del Sale, per la rigenerazione e purificazione profonda delle vie respiratorie e della pelle e tra le varie opzioni spiccano la Doccia emozionale con pioggia tropicale, Frigidarium a cascata di neve, Percorso Kneipp, Sauna ad infrarossi con pareti di sale rosa dell’Himalaya, Sauna finlandese, Area Relax, Angolo tisaneria: uno spazio esclusivo nel cuore di Napoli dove la storia incontra il futuro. Impossibile non rigenerarsi, in questo luogo mentre si riscopre il piacere del benessere e il valore al proprio tempo…

Al 1° piano della struttura si trova inoltre una splendida Zona Meeting, composta da 4 sale in grado di ospitare fino a 100 persone e al -1, adiacente alla SPA una Palestra attrezzata in cui gli ospiti che desiderano mantenersi in forma hanno a disposizione 300 metri quadri per il loro allenamento quotidiano.

L’idea di realizzare un hotel e in particolare la scelta dello stile utilizzato, nasce dall’amore per l’arte dell’avvocato Alfredo Romeo e della sua famiglia che rappresenta oggi il primo gruppo europeo nella fornitura di servizi integrati per le proprietà immobiliari.

La proprietà che ha voluto creare un luogo dove gli elementi non sono solo esposti ma diventano il DNA stesso dell’hotel, al servizio dei clienti.

ROMEO Hotel è la prima esperienza nell’hotellerie della proprietà “il primo hotel, la nostra nuova idea di ospitalità – Quando abbiamo iniziato questa avventura eravamo convinti che il nostro sogno potesse essere realizzato solo se fosse diventato il sogno di molti. Abbiamo riunito così uno straordinario gruppo di professionisti con background e culture diverse per questa nuova sfida: creare il luogo della fantasia e della leggerezza. Napoli è la prima perla, con un hotel ispirato da una nuova filosofia di innovazione che unisce estetica gestione e tecnologia. Sfidando l’idea di una Napoli legata alla tradizione e all’ostentazione classica, abbiamo voluto dare un segno di cambiamento invitando i migliori architetti, artisti e designer a coniugare bellezza e benessere e a disegnare un nuovo concetto di ospitalità. Lo stesso impegno investito nella qualità dei materiali e della strategia complessiva è stato dedicato alla ricerca del miglior modello organizzativo: l’hotel, più di ogni altra azienda, è infatti composto di persone e il suo successo dipende dall’armonia tra il personale e gli ospiti: il tempo dedicato alle persone (ospiti e personale) e la cura sono fondamentali”.

Al ROMEO Hotel design contemporaneo, dettagli d’arte moderna, preziosi oggetti antichi e ogni genere di comfort si combinano perfettamente, trasformando un semplice soggiorno in una vacanza decisamente unica…

www.romeohotel.it

La storia e lo stile di ROMEO Hotel

La sfida progettuale consisteva nel trasformare la struttura esistente da edificio per uffici originario sede della compagnia di crociere Flotta Lauro a hotel: una struttura moderna e unica con una facciata continua in vetro, assolutamente insolita nello skyline classico di Napoli che riflettesse l’immagine originaria di Palazzo Lauro sottolineando l’evidente legame tra l’edificio e il mare. Memori della facciata in vetro originale è stata progettata la forma curvilinea per simboleggiare il movimento delle onde, quando i raggi del sole colpiscono il vetro, si crea dinamismo, e la facciata cambia volto con il passare delle ore del giorno.

La forma curvilinea e le feritoie in legno sul tetto ammorbidiscono il carattere dell’edificio: non è un edificio per uffici impersonale, ma un punto di interesse e attrazione caldo e accattivante. L’elemento in legno ricorda il piano di calpestio e le finiture in legno di una nave.

Al piano terra è stato utilizzato granito nero con pareti in marmo bianco, oltre a legno di ebano e vetro specchiato con particolare finitura acidata. L’ingresso principale ha un gioco d’acqua illuminato su tessere di mosaico di vetro blu con l’intento di creare un’atmosfera vibrante e affascinante; uno spazio aperto dove si riuniscono ospiti, artisti e personaggi famosi di Napoli. Le camere sono state progettate per ricordare gli interni di una nave e i ristoranti, i pasti a bordo di una nave. I temi della semplicità, dell’alta qualità moderna e dell’eleganza sono stati utilizzati ovunque con lo scopo di fondere sensibilità giapponese e italiana, o più specificamente napoletana.