Madò, da Startup a prima pasticceria italiana online.

. Da Startup a più grande pasticceria italiana online in Italia e all’estero. È questo il traguardo di Madò pasticceria online del giovane imprenditore Domenico Napoletano. Dopo due anni di intenso lavoro, la giovane realtà campana oggi è tra le pasticcerie più quotate d’Italia. A confermarlo? Le migliaia di ordini mensili provenienti sia dall’Italia che dai paesi esterni. Madò pasticceria online, caratterizzata da uno staff giovane e competente che mixa le traduzioni e le innovazioni, è una vera e propria garanzia per tutti coloro che accedono alla sua vetrina digitale , la quale offre più di 400 prodotti, tutti lavorati con metodi della pasticceria tradizionale e con materie prime completamente Made in Italy. Anche le spedizioni sono in totale sicurezza: tutti i prodotti sono consegnati in refrigerato, con packaging in materiale riciclabile. Inoltre, è da poco partito il progetto “Madò future now”, iniziativa volta ad un’intensificazione di alcuni propositi già attuati: tutto il packaging sarà al 100% in carta riciclabile, sulla loro vetrina digitale sarà disponibile un menù interamente vegetariano e vegano, lo stabilimento e i camion per le spedizioni e trasporti saranno alimentati solo attraverso energia elettrica rinnovabile.

A confermare l’efficienza e l’intraprendenza di Madò sono anche diverse collaborazioni con realtà importanti e articoli di solide testate giornalistiche: “Visit Italy”, guida italiana più importante al mondo, ha parlato del suo panettone come eccellenza italiana; “Di Lei” ha ricordato i suoi progetti a favore delle donne. Inoltre, Madò è partner di Go to Go, app internazionale, per cui Madò inserisce mensilmente prodotti per evitare lo spreco alimentare; e partner del calcio Napoli femminile, al fine di incentivare lo sport. Ma a parlare più di tutto sono le 30.000 recensioni positive sul sito ufficiale. Insomma, quello che era un piccolo sogno, oggi è una grande realtà, un orgoglio campano.

“I traguardi raggiunti oggi da Madò pasticceria online – afferma Napoletano – sono la dimostrazione che nella vita non bisogna mai fermarsi. Voglio condividere la mia esperienza soprattutto con i giovani, affinché possa essere per loro uno sprono a non abbandonare mai i proprio sogni. Con impegno e determinazione nessuna meta è irraggiungibile. Basta solo avere coraggio”.