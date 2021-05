Maggio dei Monumenti, tornano le passeggiate di Migrantour.

Migrantour Napoli, itinerari urbani creati e condotti da cittadini e cittadine di origine straniera e promossi da Casba Società Cooperativa Sociale, partecipa alla XXVII edizione del Maggio dei Monumenti del Comune di Napoli. Tre gli itinerari in programma l’8, il 15 e il 22 maggio alle ore 10.30, attraverso vicoli e strade, storie e vissuti, ricordi e memorie, sapori e tradizioni che provengono da ogni parte del mondo e oggi abitano qui. Un vero e proprio viaggio sotto casa, dove ogni passo è incontro e conoscenza e svela, da un punto di vista inedito, una straordinaria Napoli multiculturale leggibile attraverso i luoghi.

Il programma:

8 MAGGIO, ORE 10.30

PROSSIMA FERMATA PIAZZA CAVOUR

Luogo di ritrovo: Porta San Gennaro

La Chiesa ortodossa ucraina di San Nicola, la Chiesa Santa Maria dei Vergini frequentata dai cittadini srilankesi, il Palazzo dello Spagnuolo, gli alimentari dall’Est-Europa, i take-away indiani: sono solo alcune delle tappe di Prossima fermata: Piazza Cavour. Un viaggio attraverso il patrimonio napoletano e le tradizioni religiose, culturali e culinarie delle persone e comunità ucraine, srilankesi e indiane che vivono in questa porzione di città, senza dimenticare le attività di accoglienza e inclusione.

15 MAGGIO 2021, ORE 10.30

TUTTI I MONDI ALLA STAZIONE

Luogo di ritrovo: Piazza Garibaldi, sotto il monumento

Il primo supermercato di riferimento per i cittadini di origine straniera di ogni nazionalità, la prima macelleria halal in città, l’artigianato magrebino, i parrucchieri africani, le panetterie e gli alimentari algerini, la Moschea di via Firenze e il mercato senegalese di via Bologna. Sono solo alcune delle tappe che percorreremo con gli accompagnatori interculturali di origine straniera di Migrantour Napoli per conoscere e incontrare il quartiere più multiculturale della città e i tanti Mondi che abitano qui.

22 MAGGIO 2021, ORE 10.30

NEL VENTRE DI NAPOLI

Luogo di ritrovo: Piazza Mercato

Piazza del Mercato racchiude le storie e le vite di tante persone di diversa provenienza e cultura che nei secoli sono passate da qui e che qui hanno abitato e abitano ancora. Dalla Chiesa di Santa Maria del Carmine, dedicata a una Madonna bruna arrivata in città insieme ad alcuni monaci in fuga dalle persecuzioni dei saraceni in Palestina, i partecipanti conosceranno la moschea fondata nel 1997 negli spazi di un ex convento. L’itinerario prosegue attraversando lo storico mercato del pesce ‘ncopp’ ‘e mura e incontrando i tanti alimentari, negozi per le feste, take away e bigiotterie ricolme di pietre importate dall’Asia.

Info e prenotazioni

Il contributo di partecipazione è di 10 euro a persona.

Per prenotare tel 334 6049916 e-mail info@coopcasba.org.

www.coopcasba.org