Manfredi a Eruzioni del Gusto: cibo patrimonio culturale

“Il cibo è uno straordinario patrimonio culturale, in esso c’è la storia dei popoli e delle città ed è un elemento fondamentale per migliorare le condizioni di vita delle persone. E, se ben utilizzato, significa stili di vita: più salute e più benessere. Per questo motivo, una delle grandi priorità che noi dobbiamo tenere in campo è quella di salvaguardare una filiera del cibo che sia sana, controllata, e che tuteli anche la tipicità dei territori”.

Lo ha detto il presidente Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, all’incontro V.I.T.A ‘Valore Innovazione e Tutela Alimentare – SpoSa: Sportelli per una comunità alimentare consapevole’ a cura dell’Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio.

L’incontro nell’ambito della VII edizione di Eruzioni del Gusto nella Reggia di Portici, evento culturale, espositivo e di promozione dell’enogastronomia, della viticoltura e dell’enoturismo dei territori vulcanici della Regione Campania e delle altre aree vulcaniche del Paese, promosso dall’associazione culturale ORONERO dalle scritture del fuoco.

“Noi siamo nella Reggia di Portici che è sede di una delle Facoltà di Agraria più antiche d’Italia, se non la più antica, dove si formano i professionisti dell’agricoltura ma anche i Tecnologi Alimentari, dove c’è tanta ricerca” ha aggiunto Manfredi “Siamo a Portici, alle pendici del Vesuvio: la terra vulcanica rappresenta non solo un pericolo ma anche una grandissima ricchezza per la nostra biodiversità e per la qualità del nostro cibo. In questo luogo parlare di cibo significa parlare del benessere delle persone ma anche del futuro dei nostri territori”.