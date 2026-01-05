Manfredi e Fico in visita da Poppella

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno fatto visita alla Pasticceria Poppella nel Rione Sanità per assaggiare il celebre Fiocco di Neve, eccellenza della pasticceria napoletana.

Accolti da Ciro Poppella e dal suo staff, hanno condiviso un momento informale all’interno della pasticceria, apprezzando uno dei dolci simbolo della tradizione partenopea, diventato negli anni un punto di riferimento per cittadini e turisti.

«È stato un piacere accoglierli in pasticceria – ha dichiarato Ciro Poppella – e fare assaggiare il Fiocco di Neve, che rappresenta il nostro lavoro e l’identità dolce di Napoli.»