Manfredi e Fico in visita da Poppella

Di
Redazione
-
- pubblicità -

 Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno fatto visita alla Pasticceria Poppella nel Rione Sanità per assaggiare il celebre Fiocco di Neve, eccellenza della pasticceria napoletana.

Accolti da Ciro Poppella e dal suo staff, hanno condiviso un momento informale all’interno della pasticceria, apprezzando uno dei dolci simbolo della tradizione partenopea, diventato negli anni un punto di riferimento per cittadini e turisti.

«È stato un piacere accoglierli in pasticceria – ha dichiarato Ciro Poppella – e fare assaggiare il Fiocco di Neve, che rappresenta il nostro lavoro e l’identità dolce di Napoli.»

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE