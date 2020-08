Mangiare all’aria aperta all’insegna della buona tavola e del cibo genuino: la selezione di agriturismi a cura di TheFork in tutta Italia

L’estate non è ancora finita, anzi, come riporta un bollettino Enit molti italiani quest’anno hanno scelto di partire in tarda stagione, tra fine agosto e inizio ottobre. C’è ancora dunque il tempo di dedicarsi a un po’ di sano relax e perché no, concedersi qualche coccola gastronomica. TheFork, piattaforma leader per la prenotazione del ristorante online, ha cercato di analizzare le preferenze dei suoi utenti per garantire un’offerta sempre allineata con la domanda. Ad esempio cresce ancora la preferenza per gli spazi all’aperto quando si tratta di mangiare fuori infatti, solo nella prima metà di giugno 2020, il traffico nella ricerca di ristoranti con tavoli esterni ha visto un aumento del 224% rispetto all’anno scorso. Inoltre, la piattaforma ha analizzato le abitudini di consumo degli utenti e riscontrato che le cucine preferite sono quella mediterranea e di pesce, dunque quelle con radici nazionali.

Date queste premesse l’agriturismo è la struttura perfetta sia per tutti coloro che viaggeranno alla riscoperta delle bellezze del nostro paese e vorranno godersi qualche momento di relax degustando le specialità del territorio all’aria aperta sia per chi cerca un posto dove godersi una gita fuori porta per fuggire dal back to work.

TheFork ha quindi realizzato una selezione per questo tipo di indirizzi, caratterizzati da menù ricchi di specialità gastronomiche regionali e soprattutto da ampi spazi all’aperto immersi nel verde. Lo scopo non è solo quello di venire incontro alle esigenze degli utenti ma anche di dare visibilità a meravigliose strutture che sono spesso lontane dai centri urbani.

Su TheFork si possono trovare oltre 600 indirizzi di questo genere, di seguito sono segnalati alcuni tra i migliori dove gustare i piatti della tradizione locale con prodotti genuini e a chilometro zero:

Agriturismo Castel Rainero (Pancalieri, TO) – Piatti tipici piemontesi, preparati con ingredienti provenienti dall’orto annesso all’agriturismo. Un’esperienza gastronomica resa unica anche dalla location d’eccezione, immersa nel verde con tanto di piscina.

Agriturismo Sassi Della Luna (Cenate Sopra, BG) – 9 ettari di meravigliosa natura, tra vigneti, ulivi, alberi da frutto, filari di frutti di bosco, un rigoglioso orto e un bosco in cui pascolano mucche, capre e pecore. All’Agriturismo Sassi della Luna la stagionalità è tutto, per garantire piatti lombardi gustosi e sempre freschi.

Agriturismo Le Tese (Lazise, VR) – Poco distante dal lago di Garda, l’Agriturismo Le Tese offre piatti della cucina tradizionale veneta e proposte più creative, tutto preparato con prodotti locali. L’ampio giardino, la terrazza e la sala per i più piccoli rendono questo indirizzo adatto per ogni occasione.

Agritur Eden Marone (Riva del Garda, TN) – Una splendida struttura, immersa nelle colline e nel verde, con una vista lago perfetta per gustare piatti trentini doc, preparati ovviamente con prodotti del luogo. La struttura mette a disposizione anche un menù senza glutine.

Agriturismo Mezzaluna (Malchina, TS) – L’agriturismo Mezzaluna si colloca nel parco del Carso Triestino, a soli 2 chilometri dal mare, in una location davvero meravigliosa sia d’estate sia d’inverno. Lo Chef Diego Musizza propone piatti della tradizione friulana, preparati con prodotti genuini e di prima qualità. Menzione d’onore per lo spazio dedicato ai bambini.

Agriturismo Ben Ti Voglio (Bologna) – All’Agriturismo Ben Ti Voglio si viene accolti da un’atmosfera davvero familiare, di quelle che sembra proprio di stare a casa. I piatti del menù sono rigorosamente emiliani, realizzati con materia prima stagionale e di qualità.

Mamma Chica (Cozzano, SP) – L’Agriturismo Mamma Chica è davvero un’oasi immersa nel verde. Qui oltre all’allevamento di pollame e alla viticoltura, c’è anche un grande orto in cui si coltiva frutta e verdura. Il tutto naturalmente viene servito alle tavole del ristorante secondo le ricette della tradizione locale.

Agriturismo Ristorante Artisti del Cavallo (Foiano della Chiana, AR) – Immerso nella campagna toscana, l’Agriturismo Artisti del Cavallo è un luogo accogliente, dinamico e soprattutto genuino. La cucina è quella tipica regionale. Da non perdere le serate “All you can picio”, in cui mangiare pici a volontà.

Colle degli Ulivi (Assisi, PG) – Un locale semplice e genuino, i cui veri protagonisti sono la bellezza delle colline umbre e la bontà delle specialità gastronomiche locali. Al Colle degli Olivi si possono assaggiare ricette tipiche regionali in un ambiente romantico con tanto di vista panoramica.

Centuria Agriturismo (San Pio delle Camere, AQ) – Immerso nel bosco, poco distante dal centro di San Pio delle Camere, la Centuria è un agriturismo situato all’interno di una ex tartufaia. L’azienda agricola di proprietà fornisce la materia prima per realizzare gustosi piatti regionali.

Cadabò (Montecarotto, AN) – Sulle colline di Jesi si viene accolti da una cucina genuina e attenta alla natura. I protagonisti sono ovviamente i piatti tipici marchigiani preparati con i prodotti tipici del territorio coltivati dall agriturismo Cadabò.

L’Orto di Hans (Contrada Madonna di Loreto, VT) – Un angolo di paradiso all’interno della Tuscia viterbese, al confine con Umbria e Toscana. L’Orto di Hans è il luogo perfetto per godersi un po’ di relax all’insegna della buona tavola. Qui si possono gustare i prodotti tipici del luogo affacciati su una splendida terrazza rivolta verso la Valle del Tevere.

Le Terre del Sacramento (Guardialfiera, CB) – Grazie alla sua posizione collinare, da qui potrete godere di una bellissima vista sulla valle e sul lago circostanti. Protagonista assoluta però è la materia prima con delizie del territorio preparate con ingredienti rigorosamente a km 0. In un attimo è possibile scoprire il gusto più sincero del Molise.

Casa Scola Ristorante (Gragnano, NA) – A due passi da Gragnano, luogo sacro per gli amanti della pasta, da Casa Scola si possono gustare i sapori autentici di una cucina campana genuina, preparata con le ricette di una volta.

Agriturismo Serine (Castrignano del Capo, LE) – All’Agriturismo Serine si percepisce fin dal primo sguardo l’autentico amore per la natura che caratterizza il posto. Qui le coltivazioni sono realizzate con tecniche sostenibili e le carni vengono esclusivamente da allevamenti locali. Il menù è ricco di proposte della cucina tradizionale salentina, da gustare affacciati sulla splendida terrazza.

Agriturismo Torre dei Cavalieri di Malta (Gizzeria Lido, CZ) – nella provincia di Catanzaro, un luogo suggestivo che ospita, come dice il nome, una Torre dei Cavalieri di Malta, in cui gustare la cucina calabrese della tradizione.

Agriturismo Macchia di Riso (Nova Siri, MT) – Immersi nel verde, all’Agriturismo Macchia di Riso si può godere di un pasto all’insegna della natura e della buona tavola, con prodotti del loro orto, dolci e pane fatti in casa e tutte le specialità regionali.

Tenute Plaia Ristorante (Castellammare del Golfo, TP) – Un’architettura del gusto tutta siciliana quella del ristorante delle Tenute Plaia. Qui i piatti sono preparati esclusivamente in base alla disponibilità della materia prima, che viene selezionata a km zero da produttori locali. Rappresenta un’imperdibile esperienza enogastronomica alla scoperta delle risorse agroalimentari e ittiche della Sicilia.

Agriturismo Candela (Arzachena, SS) – Al ristorante dell’Agriturismo Candela si possono assaggiare le specialità tipiche della Gallura. Qui la cucina si concentra prevalentemente sulle carni, sui formaggi e sui prodotti nell’orto locale.