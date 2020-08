MANN aperto a Ferragosto, tutto quello che c’è da vedere.

Un tuffo simbolico tra le meraviglie sommerse del Mediterraneo ed un viaggio senza tempo alla scoperta delle antiche civiltà che popolarono il nostro territorio: anche a Ferragosto, con i soliti orari (ore 9-19.30), cittadini e turisti potranno esplorare le bellezze delle collezioni permanenti e delle esposizioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

‘I primi giorni di agosto hanno già fatto segnare un netto superamento dei numeri dei visitatori dell’intero mese di luglio. Il Museo è vivo e offre due splendide mostre (‘ Gli Etruschi e il MANN’ e ‘Thalassa’) e si prepara al rilancio di settembre, quando verrà presentato il prossimo piano strategico e sarà inaugurata l’ala del Braccio Nuovo’, commenta il Direttore dell’Archeologico, Paolo Giulierini.

Non soltanto il 15 agosto, ma un’estate all’insegna della cultura al Museo, che dialoga sempre più con la città; in un mese in cui molte attività commerciali sono restate aperte, è partito il progetto ‘Negozio Amico del MANN’: nei punti vendita convenzionati e contrassegnati da una vetrofania con l’Ercole Farnese (l’elenco degli esercenti è sul sito web del Museo alla voce ‘convenzioni’), una volta effettuato l’acquisto sarà possibile ricevere lo scontrino che permetterà di avere ingresso ridotto (8 euro) all’Archeologico.

Per chi resta a Napoli, Ferragosto sarà anche occasione per visitare, a prezzi promo, il Museo con ticket dei siti Extramann (sul nostro portale, il dettaglio dei siti che fanno parte della rete).

Riservato a chi è tornato o è in partenza verso l’isola azzurra, l’accordo che lega il MANN alla Villa San Michele ed al Museo Casa Rossa di Anacapri: anche in questo caso, scontistica integrata per un viaggio imperdibile nel nome dell’arte.

Le vie del mare porteranno all’Archeologico anche grazie alle convenzioni siglate con Snav e Traghetti Lines; infine, sempre in tema di promozione turistica in quest’estate 2020, anche gli ospiti di strutture associate Federalberghi Napoli ed Unione Industriali di Napoli riceveranno due euro di riduzione per visitare il MANN.