Marco De Bartoli: “Il valore del territorio” con Renato De Bartoli, degustazione lunedì 27 al Gold Tower Lifestyle Hotel.

Lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 19, presso il Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli, Blend 75, in collaborazione con AIS Napoli, presenta il Grillo dell’azienda Marco De Bartoli.

Renato De Bartoli, figlio di Marco, fondatore e creatore dell’omonima azienda, racconta la vita e l’appassionato lavoro di ricerca del suo papà, viticoltore e sperimentatore marsalese.

Siamo in Sicilia, in provincia di Trapani, a Marsala, e più precisamente al Baglio Vecchio Samperi.

Qui ha vissuto ed operato da pioniere Marco De Bartoli, un uomo semplice, intuitivo e sensibile, cresciuto negli anni 60, in un contesto storico importante.

Il suo desiderio diviene realtà quando riscopre un vino estinto, il Perpetuo, inoltre, valorizza e sperimenta una varietà antica, il Grillo, sostituita da altre varietà come Trebbiano e Grecanico.

La sua missione, la motivazione che lo ha spinto è stata la voglia di riscatto personale, ma soprattutto territoriale.

Un esempio per i suoi figli e per chi ha lavorato con lui.

Un’eredità nobile e difficile da cui trarre ispirazione.

Proprio il Grillo è il protagonista della degustazione in diverse espressioni. Il Grillo, un’uva enormemente espressiva se lavorata in maniera naturale, contenendo le rese per pianta e curando la selezione dei grappoli ad uno ad uno.

Da vitigno sconosciuto per anni sotto il nome del Marsala fino al 1990 quando Marco De Bartoli propone il primo vino bianco da uve Grillo in purezza, prodotto in Sicilia.

La degustazione presenta 5 espressioni di Grillo:

Terzavia Metodo Classico 2019

Grappoli del grillo 2021

Vecchio Samperi

Marsala Oro Vigna la Miccia 2017

Marsala Oro Sup. Riserva 1988

Marco De Bartoli, qui “la vite è vita”.

Costo di partecipazione:

€55 a persona per i soci AIS

€65 a persona per i non soci AIS

pagamento esclusivamente tramite bonifico: BLEND 75

IBAN: IT11U0760103400001055641292

Causale: Nome, Cognome e numero di telefono/mail + Marco De Bartoli

Il costo comprende:

– degustazione 5 espressioni di Grillo

– un- piatto in abbinamento servito presso la Terrazza Ramé all’ultimo piano dell’Hotel

Evento esclusivo a posti limitati.

Parcheggio custodito e gratuito nei pressi dell’Hotel.

Si richiede puntualità

Per info ulteriori contattare Francesca Pisacane: blend75@outlook.it; tel. 3407061414