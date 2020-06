Marketing turistico: da Sorrento parte la campagna “Torna a Surriento”, Vanessa Gravina prima testimonial.

Tempi duri per il mercato turistico italiano e mondiale, a causa della pandemia da Coronavirus. Mentre il turismo internazionale in costiera sorrentina scende ai minimi storici, nasce l’iniziativa “Torna a Surriento”, una campagna nazionale di promozione sociale, destinata alla stampa e ai social.

La campagna, creata da Mario Esposito, direttore del “Premio Penisola Sorrentina”, si prefigge il rilancio dell’immagine turistica e culturale della splendida terra bagnata dal Tirreno, tanto amata dai visitatori e conosciuta in tutto il mondo.

, al di là del turismo di consumo, è stata meta preferita dipoeti ed artisti provenienti da ogni latitudine per trovare ispirazione. Cerchiamo oggi di riproporre uninnovativo, con celebri personalità dell’arte e delloaffezionatissime alla penisola sorrentina, che hanno eletto a luogo dell’anima. È questa la vera forza del Premio ” Penisola Sorrentina” : creare intorno ad uno spettacolo un programma di comunicazione, die di promozione, che rinforzano l’identità e il genius loci, creando ritorni,convergenze culturali e non – come spesso capita- vuote ed occasionali passerelle”, spiega il patron della kermesse Mario Esposito.