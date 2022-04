Si comunica che sono previste per Castel Nuovo/Maschio Angioino aperture straordinarie nelle giornate del 17, 18 e 25 aprile 2022 in occasione della Pasqua, Lunedì in Albis e 25 Aprile. Nei giorni indicati il castello sarà aperto dalle ore 8:30 alle ore 14:00.

Maggiori informazioni su Castel Nuovo/Maschio Angioino