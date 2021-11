McDonald’s, apre nuovo ristorante a Casavatore.

Il nuovo ristorante McDonald’s di Casavatore situato in via Roberto Bracco, apre martedì 30 novembre; nel ristorante lavoreranno 60 persone.

Il nuovo locale, dotato di 215 posti tra interno ed esterno, è completo di corsia McDrive e McCafé dove gustare un caffè di qualità e un’offerta varia di caffetteria, bevande, brioche e prodotti da forno.

Il ristorante di Casavatore può accogliere e servire i clienti in sala e nel proprio dehors tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 1:00. Con gli stessi orari è inoltre possibile usufruire del servizio di asporto, disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale. L’ordinazione può avvenire in autonomia ai kiosk, per i quali McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione.

Il servizio McDrive è operativo da domenica a giovedì dalle ore 7:30 alle ore 1:00, il venerdì e il sabato fino alle ore 3:00. La presa dell’ordine avviene nella massima sicurezza tramite interfono, mentre la consegna del pasto attraverso il finestrino della propria auto, senza contatto diretto tra personale e clienti.

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, McDonald’s ha affrontato la situazione con la massima attenzione e responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza e la salute dei propri 25.000 dipendenti in tutta Italia e dei suoi affezionati clienti.