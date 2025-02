Melannurca Campana Igp, appuntamento al Monaldi giovedì 27

- pubblicità -

Le proprietà benefiche della Melannurca Campana Igp al centro dell’evento in programma domani giovedì 27 febbraio 2025 dalle ore 10 alle ore 13 all’Ospedale Monaldi di Napoli. La manifestazione è organizzata dalla “Coldiretti Napoli” e dall’azienda agricola “Rusciano”, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli.

Nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere una buona e consapevole alimentazione, sottolineando il ruolo fondamentale di una corretta nutrizione nel percorso di convalescenza e benessere dei pazienti. La “Melannurca Campana” IGP è presente in Campania da almeno due millenni, il suo luogo di origine sarebbe l’agro puteolano ed è altamente nutritiva per l’alto contenuto in vitamine (B1, B2, PP e C) e minerali (potassio, ferro, fosforo, manganese). Ricca di fibre (la maggior parte delle vitamine e della fibra è contenuta nella buccia, sarebbe buona regola mangiare il frutto intero senza sbucciarlo).

Le indubbie caratteristiche organolettiche di questa mela, finora apprezzate soprattutto dai consumatori meridionali, stanno progressivamente conquistando anche altri mercati, grazie anche al riconoscimento del marchio di tutela Igp e all’ingresso nei canali della grande distribuzione organizzata.

Nel corso della mattinata, ci sarà la possibilità di conoscere i benefici sulla salute che si possono ottenere dal consumo della Mela Annurca e si potranno ricevere inoltre consigli per un’alimentazione più sana. Saranno donati 500 cofanetti contenenti Mela Annurca Campana IGP a medici e pazienti, quale gesto simbolico di attenzione alla loro salute.