Meleti in fiore, il Consorzio Melannurca Campana IGP apre alle scuole.

Con la primavera ormai alle porte il Consorzio Melannurca Campana IGP lancia un appello alle scuole elementari della regione: “vi ospitiamo nei nostri meleti in fiore”.

Il ciclo di produzione della Melannurca Campana IGP ha senza dubbio un qualcosa di affascinante e perciò l’idea dei consorziati di aprire le “porte” dei meleti alle scuole elementari che entro il 15 aprile chiederanno, tramite PEC, di poter organizzare una lezione all’aperto, immersi nella natura dei numerosi meleti del territorio per parlare della “Regina” delle mele, nel mese della fioritura. “Dopo mesi di lockdown, di restrizioni; dopo il torpore dell’inverno e dopo le tragiche notizie di questi giorni, abbiamo pensato di dare la possibilità ai più piccoli di vedere sul campo come la natura si risveglia e ricomincia il suo ciclo vitale con forza e determinazione”. Questa la dichiarazione del presidente del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP Giuseppe Giaccio che, come tutti in queste ore, spera in una repentina risoluzione dei conflitti in Ucraina.

La fioritura della Melannurca Campana IGP avviene ad aprile, mentre i frutti si raccolgono, a seconda delle varietà specifiche, da fine luglio a ottobre. Le varietà sono autosterili necessitano quindi di essere piantate vicino ad altre varietà impollinatrici, ma non solo. Sarà bello, dunque, parlare anche della “magia” dell’impollinazione, una fase essenziale per la natura.

Convinti dei benefici psico-fisici derivanti dalle lezioni all’aperto e dell’importanza di un approccio educativo incentrato sull’interazione con la natura, i produttori di Melannurca Campana IGP appartenenti al Consorzio si sono detti pronti a mostrare i propri meleti. Come si legge in rete, anche “secondo le ricerche della Plymouth University e Western Sydney University, includere dei momenti all’aria aperta nei curricula delle scuole è fondamentale non solo per favorire l’apprendimento, ma anche per migliorare il comportamento, le capacità sociali e la fiducia in se stessi”.