Menu Sapori d’Autunno da Eccellenze Campane sabato 24 e domenica 25.

Eccellenze Campane e Verace Sudd dedicano un menù speciale all’autunno, in cui saranno protagoniste le eccellenze del territorio, rigorosamente di stagione. In osservanza ai protocolli previsti dall’ultimo Dpcm, l’appuntamento con questo nuovo percorso di degustazione è previsto per sabato 24 e domenica 25 ottobre a pranzo, a partire dalle ore 12.30 nella sede di via Brin a Napoli. Gli ampi spazi del locale sono stati organizzati nel pieno rispetto delle normative sanitarie, per esaudire al meglio le esigenze degli ospiti e consentire loro di degustare il pasto in piena sicurezza.

Il menù è stato studiato appositamente per l’occasione dagli esperti del gusto che animano Eccellenze Campane e ogni spazio proporrà uno o più piatti in tema. Osteria Irpina offrirà come primo un mezzo pacchero con zucca lunga napoletana, porcini, pancetta croccante e olio al peperoncino, come secondo capocollo di maiale, castagne e alloro con funghi chiodini e, infine, un coppetiello di castagne. La Friggitoria servirà una deliziosa frittatina xl farcita con salsiccia, provola e friarielli con salsa alla provola. La Panuozzeria ha pensato per l’occasione a un panuozzo con crema di zucca, fagioli, provola e pancetta, mentre la Pizzeria presenterà una chicca, la pizza tarallucci e vino con stracciata di bufala, riduzione di aglianico e tarallo n’zogna e pepe. Presso la Braceria invece sarà possibile degustare la tagliata di pastrami con funghi porcini e patate a ventaglio. Il percorso si concluderà in bellezza con una cassata con ricotta di pecora e cioccolato fondente, disponibile nello spazio Pasticceria.

Domenica 25, per allietare l’atmosfera del pranzo, è previsto anche l’accompagnamento musicale con l’esibizione al sax di Umberto Bizzarro.

Menu Sapori dell’Autunno

Di seguito le informazioni e i contatti per maggiori informazioni:

Menù dedicato all’autunno | Eccellenze Campane | Via Brin 69, Napoli

24-25 ottobre 2020 | dalle ore 12.30

È gradita la prenotazione al tavolo

Info e contatti: Tel. 081.203657

www.veracesudd.it