Migliaia di persone per la prima edizione del Portici Pizza Park

Si è conclusa con un successo straordinario la prima edizione del Portici Pizza Park, svoltasi dal 12 al 16 settembre 2024, presso il suggestivo Parco a Mare di Portici. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, che hanno creato qualche difficoltà negli accessi al lungomare, nonché la riduzione delle giornate previste per la manifestazione, l’evento ha registrato un’enorme affluenza, confermando la sua importanza per l’economia e la promozione del territorio.

20 tra le più rinomate pizzerie hanno sfornato diverse migliaia di pizze, in una cornice inedita ovvero il golfo di Napoli, questa volta visibile da un punto di osservazione differente: la città di Portici.

Oltre al successo interno sono diverse le testimonianze delle attività locali che hanno beneficiato di riflesso del flusso continuo di visitatori, con molti esercenti che hanno scelto di restare aperti per soddisfare la grande richiesta di beni e servizi. Il successo del Portici Pizza Park ha dimostrato quanto siano essenziali eventi di questa portata per rivitalizzare il commercio e far conoscere le eccellenze del territorio.

Eduardo Fernandes, uno degli organizzatori del Gruppo GRVN Company Srl, ha dichiarato: “Nonostante le sfide legate al maltempo, l’entusiasmo e la partecipazione hanno superato ogni aspettativa. Abbiamo realizzato un evento che non solo ha celebrato il nostro cibo più iconico, ovvero la pizza, ma che ha anche rafforzato il legame tra il nostro territorio e il pubblico, dimostrando l’importanza della sostenibilità e della cultura locale.”

Roberto Jannelli, socio insieme a Rosario Augusto dell’Associazione Erre Erre Eventi ed entrambi co curatori del Pizza Park, hanno aggiunto: “Siamo davvero orgogliosi del risultato ottenuto. Questo evento ha avuto un impatto notevole non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche economico per la città. Abbiamo contribuito a qualcosa di speciale che sicuramente lascerà il segno.”

Il Pizza Park ha valorizzato al meglio il nostro Parco a Mare, rendendolo il cuore pulsante di un’iniziativa che ha saputo attrarre tantissime persone di tutte le età. Eventi come questo sono essenziali per promuovere il nostro territorio e di conseguenza rafforzare il suo tessuto economico. È solo l’inizio di un percorso di crescita per la nostra città e le sue bellezze.

Con il Parco a Mare trasformato in un villaggio a cielo aperto, il Portici Pizza Park ha unito tradizione gastronomica e innovazione sostenibile, lasciando un impatto duraturo e gettando le basi per futuri successi.

Ecco l’elenco completo: La Bella Portici (Portici), La Tradizione (Portici), Pizzeria Vesuvio (Portici), Il Grottino (Portici), A’cantinella d’o Convento (Portici), Regina Farina (Portici), Simone Fortunato (Portici), Pizzeria Comes (Portici), Pizzeria del Centro (Portici), I Damiano (Portici), Il Mio Viaggio a Napoli (Napoli), Capuano (Napoli), Nastieat (Pompei), Musto’s (Sant’Antonio Abate), O’Sarracin (Nocera Inferiore/Nola), Maturazioni (Ottaviano), Terra Nera (Torre del Greco), Positano Gluten Free (Capaccio-Battipaglia-Salerno-Milano), Antica Pizzeria da Michele (Napoli) e Salvo (San Giorgio a Cremano).

Si ringraziano gli sponsor per aver dato la possibilità di realizzare questa manifestazione: Autouno group, Jadea, Colucci assicurazioni, Sori, Cocacola, Olio Basso, Caffe Borbone, N artigiana birra, Leopoldo – taralleria napoletana, Ortomate, FMattozzi liquori, Divise e divise, Gm Ranch 26/9 vini, Santobono pausillipon, Alfonsino, Ploom