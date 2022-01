Millimetrica presenta Pizzagrammers, il calendario di Sorbillo.

Millimetrica di Luigi Aprea è un’azienda di comunicazione ed eventi che gestisce di sua proprietà diversi calendario come quello delle spose, delle studentesse, dei bambini, del cinema ed altri progetti come miss europe continental in Campania ed il calendario di Sorbillo.

Il core business dell’azienda sono gli eventi inerenti ai calendari.

Ció che concerne il calendario di Sorbillo 2022 ha come titolo “Pizzagrammers” poichè i 12 protagonisti sono professionisti che come seconda professione fanno gli influencer e li troveremo ritratti sul calendario con una pizza, quella di Sorbillo!

Il calendario di Sorbillo è stato scattato dagli studenti di Dam Academy coordinati da Emanuele Sessa, trucco ad opera di Rea Academy coordinati da Melania Mormile, infine hairstylist a cura di Deepkeikoo coordinati da Salvatore, Mimmo e Noina.