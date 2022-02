Molino Iaquone sceglie Attilio Albachiara come Brand Ambassador per la pizza Napoletana.

Il Maestro Pizzaiolo napoletano Attilio Albachiara è il nuovo Brand Ambassador del Molino Iaquone per La Pizza Napoletana. L’azienda frusinate punta sul patron del Trofeo Pulcinella per sviluppare ulteriormente i mercati esteri, in particolar modo U.S.A, Giappone, Dubai, Regno Unito e Germania.

Un binomio di qualità, così possiamo definire la collaborazione tra Attilio Albachiara, uno dei Maestri Pizzaioli più apprezzati per le sue competenze e per la sua riconoscibilità anche all’estero, ed il Molino Iaquone, brand conosciuto per l’elevata affidabilità e specifiche qualità delle proprie farine ottenute grazie alla lunga tradizione accresciuta dall’intenso lavoro di ricerca&sviluppo dei processi naturali che avvengono nelle varie fasi dal grano, impasti, pizza finita che aiutano notevolmente nella selezione del grani, nella lavorazione degli stessi e nella miscelazione.

“Abbiamo individuato in Attilio Albachiara – afferma Silvano Iaquone, Responsabile Commerciale Italia – un riferimento importante per promuovere le nostre farine su determinati mercati esteri. La competenza professionale di un Maestro Pizzaiolo come Albachiara si sposa in modo ideale con le nostre farine per Pizza Napoletana ottenute da grani che selezioniamo secondo le caratteristiche naturali necessarie, con certificazione riguardanti residui chimici, caratterizzate da uno specifico bilanciamento delle capacità di fermentazione e maturazione naturali fondamentali per ottenere una pizza leggera, digeribile e salutare come nella gamma “Macina d’altri Tempi “ che comprende 7 farine e preparati dove utilizziamo solo grani Italiani che maciniamo a pietra antica.