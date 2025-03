Morta Concetta Cocozza, per tutti Nennella

- pubblicità -

Concetta Cocozza, conosciuta affettuosamente come “Nennella,” è venuta a mancare a Napoli all’età di 86 anni.

Nennella era una figura emblematica della cucina napoletana, famosa per la sua storica pizzeria nei Quartieri Spagnoli.

La sua passione per la cucina e il suo impegno nel tramandare la tradizione familiare hanno reso i suoi locali una meta amata da turisti e napoletani.

I suoi figli hanno promesso di portare avanti la tradizione di famiglia, onorando il suo contributo alla cultura gastronomica della città.

I funerali si terranno domani mattina presso la chiesa di Santa Maria della Mercede in piazza Montecalvario. Un grande vuoto per Napoli e per la sua comunità culinaria.