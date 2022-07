Mulino Bianco lancia l’ultima novità a colazione: arrivano le “Tartelle Cuor di Mela” con cuore di mele 100% italiane.

Mulino Bianco lancia l’ultima novità a colazione: arrivano le Tartelle Cuor di Mela, la prima tortina realizzata con cuore di mele 100% italiane racchiuso in un soffice impasto, con una base di fragrante pasta frolla. Una merenda che esalta la mela, il frutto preferito e più consumato dagli italiani[1], e rende omaggio alla torta dei ricordi d’infanzia, protagonista della nostra tradizione pasticciera.

Tra le più cliccate su Google, infatti, quella della “torta di mele” è una ricetta intramontabile tanto da entrare di diritto nella classifica dei 20 cibi più popolari su Internet, con una ricerca online della preparazione di oltre 300mila volte al mese[2].

Una tartella dal profumo unico, pensata per gli amanti di una colazione sana e genuina, senza compromessi in fatto di gusto. Elementi distintivi delle Tartelle Cuor di Mela sono il ripieno, che contiene il 78% di pezzi di mela (ricostituito), la colata di soffice impasto preparato con yogurt e uova fresche, e la golosa e friabile frolla alla base.

Ogni confezione contiene 6 tartelle (48 grammi di peso l’uno). Il prodotto può essere consumato a colazione in abbinamento a frutta secca e ad una bevanda, per cominciare con dolcezza e più gusto la giornata, o come snack sfizioso fuori pasto, per uno spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio. Il pack è progettato per mantenere intatta la fragranza ed è interamente riciclabile.

Mulino Bianco, l’iconico marchio del Gruppo Barilla nato nel 1975, da oltre 45 anni porta la prima colazione sulle tavole degli italiani con oltre 140 referenze, 60 delle quali dedicate proprio al primo pasto del mattino.

Grazie al giusto mix di tradizione dolciaria, ricerca e innovazione, attenzione agli aspetti nutrizionali ed ingredienti di qualità, il brand occupa un posto speciale nelle case dei consumatori.

È da sempre impegnato nella ricerca e nell’innovazione di prodotti sempre più buoni e sani, sia per le persone che per il pianeta, attraverso la selezione di ingredienti sicuri e di qualità, continuamente sottoposti a rigorosi controlli di filiera.

Oltre alla progettazione di nuove ricette, dal 2010 il brand migliora costantemente quelle esistenti: tutte le ricette, infatti, sono state riformulate almeno una volta, eliminando in 10 anni 6.475 tonnellate di grassi, 20.853 tonnellate di grassi saturi, 2.443 tonnellate di sale, 205 tonnellate di zuccheri. Tutto sempre salvaguardando il gusto superiore che contraddistingue la sua offerta.

——————–

[1] Fonte: Coldiretti 2021

[2] Fonte: ricerca Lenstore 2022