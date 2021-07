Museo Multimediale del Matese, inaugurazione venerdì 23.

L’appuntamento è per Venerdì 23 alle 17.30 presso Palazzo Rainieri, sede del Parco Regionale del Matese. Stavolta l’elegante complesso di via Figulantina, a San Potito Sannitico aprirà le sue porte al pubblico per un’occasione speciale, l’inaugurazione del Museo Multimediale del Matese.

Quello che è già destinato a diventare il bigliettino da visita del Matese è stato un progetto nato dalla collaborazione TRA IL Parco Regionale del Matese e il Club Unesco di Caserta. Nome, mai più appropriato, dell’evento creato per l’occasione è: “Il Matese, una storia di Bellezza”. Interverranno: Vincenzo Girfatti, presidente del Parco Regionale del Matese; Jolanda Capriglione, presidente del Club Unesco Caserta; Antonio Salerno, direttore del Museo Archeologico dell’Antica Allifae e coordinatore dei Musei archeologici della Direzione Musei Campania; Felice Casucci, assessore regionale al turismo. Testimonial dell’evento saranno Christiane Filangieri e Luca Signorini.