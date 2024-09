Mutti Travel Collection a Capodichino

- pubblicità -

Mutti, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, lancia la “Mutti Travel Collection”. L’originale progetto prevede che, a partire dal 16 settembre, i giovani in partenza dall’aeroporto di Napoli Capodichino trovino per due settimane uno stand, situato dopo i controlli di sicurezza, in cui si potrà vincere uno degli esclusivi giubbotti contenenti i più iconici prodotti del Gruppo di Parma. Chi se lo aggiudicherà potrà portarlo in viaggio con sé. Parallelamente, un concorso online permetterà a 500 giovani italiani tra i 18 e i 30 anni residenti all’estero (in Europa e Regno Unito) di ricevere direttamente nel Paese che li ha accolti una box di prodotti Mutti.

L’iniziativa nasce con il duplice scopo di incoraggiare i giovani italiani fuori sede e di abbracciare il loro sentimento di nostalgia di casa e del Bel Paese. I sapori italiani come quello del pomodoro, infatti, sono occasioni in cui sentirsi più vicini alle proprie radici, ovunque ci si trovi nel mondo.

“Questo progetto nasce da un insight significativo emerso direttamente da molti giovani studenti e lavoratori fuori sede: i prodotti Mutti ricordano casa – dichiara Rafael Narvaez, Group CMO di Mutti. Abbiamo ascoltato le loro storie e compreso quanto sia importante per loro poter ritrovare il sapore e il calore della famiglia anche quando sono lontani. La Mutti Travel Collection vuole essere un gesto di vicinanza che permetterà ai vincitori di portare con sé un po’ dei sapori di casa, ovunque andranno.”

Non sempre, infatti, all’estero è facile reperire i prodotti italiani desiderati e, quando si riesce, può accadere che l’alta qualità del Made in Italy generi un prezzo di vendita talvolta oneroso per i più giovani. Come è successo a due ragazze italiane in Erasmus in Spagna: in un momento di sconforto per questa situazione, chiesero aiuto direttamente a Mutti che inviò loro una box di prodotti utile a trascorrere il restante periodo di studi all’estero con i sapori di casa.

La Mutti Travel Collection prenderà quindi il via dall’aeroporto di Napoli Capodichino, dove sarà possibile vincere dal 16 al 29 settembre i giubbotti-dispensa, disegnati appositamente per contenere fino a 19 prodotti Mutti. Parallelamente all’attività in aeroporto, partirà anche il concorso online dove gli italiani fuori sede potranno iscriversi per aggiudicarsi le 500 box prodotto. Per ulteriori dettagli sul progetto e per iscriversi al concorso visitare la seguente pagina: www.muttitravelcollection.com