Mytilus Fest, si celebrano le cozze a Bacoli

Fitta di impegni l’agenda del prossimo weekend flegreo con Mytilus Fest, l’evento realizzato dalla Associazione Culturale MSP, guidata da Bruna Manfredonia, e dal Comune di Bacoli.

Il 12 e 13 luglio a Bacoli si celebrano i mitili, la mitilicoltura e il territorio infatti, le cozze e il loro mondo saranno vissuti attraverso sei esperienze, in diversi punti della città, e anche con laboratori creativi per i bambini sul porto di Baia. Inoltre sul porto, durante le due serate, si susseguiranno spettacoli di musica dal vivo che accompagneranno le degustazioni di piatti a base di mitili, dall’antipasto al dolce, proposti da ristoranti e produttori flegrei. Ecco di seguito il ricco programma e le indicazioni per partecipare:

Musica live (direzione artistica Andrea Tartaglia)

Sabato 12 luglio dalle 21.00

Ars Nova Napoli feat. Bagarija Orkestar Big Band, Marechiasmo, Amy Leah.

Domenica 13 luglio dalle 21.00

99 Posse, Jovine Full Band e Marechiasmo.

Presenta Margherita Salemme, giornalista.

Area bambini e ragazzi

Laboratori creativi sul riutilizzo dei gusci di cozze, educazione all’economia circolare applicata al mare, narrazioni sulla sostenibilità e consegna ai bambini dell’attestato di ‘Piccolo Ambasciatore del Mare’ certificato FEAMPA Campania. Giochi di un tempo con il Ludobus e divertimento ed animazione con Arcobaleno Animation. Trasformazione dei prodotti locali in gustose marmellate a cura di Spicchi Flegrei.

Porto di Baia dalle 19.

Area Food

Proposte gastronomiche presentate da: A Casa Vost, Armonì, Capo Blu, Cucina di Venere, Essencia, Home Poa, Hosteria Bugiarda, La Tinaia, Il Testardo Locanda Atipica, Origini, Paccasassi, Polyphemos, Riccio, Sazio, Sciardac, Tabernus, Tribus. E inoltre le proposte dolci di Blamangieri e Materia Prima e quella dolce salata di ECioccolato.

Area Drink

A cura della birra artigianale N’Artigiana del Birrificio Napoletano, Marabà, Cantine Carannante e Pepsi.

Durante le giornate del 12 e 13 luglio:

TOUR alla scoperta della Città Sommersa di Baia e del mare di Bacoli

Emozionante giro sulla barca di Lomar Dreams con fondo vetrato, alla scoperta di storie, miti e leggende del mare osservando la splendida costa dei campi flegrei e le meraviglie di Baia sommersa. Durante il giro sarà possibile osservare gli impianti di mitilicoltura di cozze e ascoltarne la storia.

Prenotazione Obbligatoria. Info, costi e Prenotazione 379.24.26.496.

Escursione in SUP (Stand Up Paddle)

Sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 12 ed una partenza straordinaria all’alba ore 5.30. Adatta ai principianti e ai paddler più esperti. Partenza dalla spiaggia di Marina Grande di Bacoli e, dopo aver ricevuto le nozioni di base per trovare l’equilibrio, si pagaierà sino al paradiso nascosto dello Schiacchetiello, dove ci sarà il tempo per fare un bagno e rilassarsi cullati dalle onde. Lungo il percorso sosta nei pressi degli allevamenti di cozze.

A cura di Spass: per info e prenotazioni 351.50.44.059.

Visita guidata ai centri di depurazione e spedizioni di Bacoli: Mitiliflegrea e Latomare (Eurofish)



Alla scoperta delle cozze, delle loro proprietà e dell’intero processo di lavorazione. Un’occasione per conoscere da vicino la mitilicoltura e la storia dell’oro nero di Bacoli.

Mitiliflegrea: Via Cuma 218, 80070 Bacoli (NA). Per info e prenotazioni: 328.44.21.592;

Latomare (Eurofish): Via Lucullo 57, 80070 Bacoli (NA). Per info e prenotazioni: 335. 52.94.887

Baia Experience

Dalle 19.00 saranno disponibili 27 visori in 4k con immagini a 360° per una visita virtuale (in italiano, inglese e tedesco) alle Terme Sommerse di Punta dell’Epitaffio. Durata 25 minuti. Biglietto speciale per Mytilus Fest.

Piazza De Gasperi, Baia, Bacoli. Info baiaexperience.it. Prenotazione non necessaria.

Tour in barca lungo la costa di Baia

A bordo dell’imbarcazione Athena Pesca Turismo, alla scoperta dell’antica città sommersa di Baia ma anche degli impianti di allevamento di cozze e dei sistemi tradizionali di allevamento in mare. Per concludere, degustazione di cozze e vino locale. A cura della Pro Loco di Bacoli e dell’Associazione Guide Flegree. Partenza alle 19.00.

Prenotazione obbligatoria al 379.10.30.885. Posti limitati.

Mytilus Fest, seconda edizione, è una manifestazione promossa e organizzata da Associazione Culturale MSP, guidata da Bruna Manfredonia, in sinergia e collaborazione con il Comune di Bacoli, con il patrocinio morale della Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, Comune di Pozzuoli, Pro Loco di Bacoli. Si avvale della preziosa collaborazione di Mitilflegrea, Consorzio Flegreo di Mitilicoltura e Mytilus Campaniae Organizzazione Produttori. L’iniziativa, dedicata alla memoria di Tony Scotto, ideatore del progetto, è realizzata grazie al finanziamento del comune di Bacoli, agli sponsor ed è anche co-finanzata nell’ambito del FEAMPA (Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura) Campania – Obiettivo Specifico 2.2 azione 4 intervento 2 Progetto di Valorizzazione delle produzioni ittiche campane (mitili, piccoli pelagici, tonno rosso) della Regione Campania con il supporto della sua società in-house Sviluppo Campania.

Per programma completo, info e prenotazioni:

https://www.mytilusfest.it/