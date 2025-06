Nasce Vesuvio Vibes, il nuovo format di Maturazioni

- pubblicità -

musica, pizza, atmosfera da giardino

L’estate arriva anche in pizzeria, ma con uno stile tutto nuovo. Maturazioni Pizzeria – il brand che ha trasformato il linguaggio del food con oltre mezzo milione di follower e 56 milioni di visualizzazioni – lancia il suo nuovo format estivo: “Vesuvio Vibes”, in programma ogni giovedì sera a partire dal 19 giugno, nel suggestivo giardino della pizzeria.

Il sottotitolo dice già tutto: musica, pizza, atmosfera da giardino. Un mix pensato per chi cerca un luogo accogliente e informale dove rilassarsi, gustare una pizza da condividere, sorseggiare un drink classico (Spritz, Gin Tonic, Gin Lemon, calice di vino o Prosecco) e lasciarsi trasportare da una selezione musicale ispirata ai rooftop bar, con incursioni nei grandi successi italiani anni ’80 e ’90.

«Vogliamo dare un cambio alla pizzeria così come viene percepita in Italia – raccontano Antonio Conza e Gabriella Esposito, fondatori e anime creative di Maturazioni. L’idea che la pizzeria sia solo un luogo da frequentare nel week-end per una cena tradizionale ci stava stretta. Dopo aver partecipato a diversi eventi all’estero – dalla Grecia a Dubai – abbiamo visto quanto una pizzeria possa diventare anche un punto d’incontro settimanale, dove bere qualcosa, ascoltare musica e vivere un momento di socialità in modo più rilassato».

Così nasce Vesuvio Vibes: un’idea semplice ma dal respiro internazionale, che mette al centro il piacere di stare insieme senza vincoli, senza formule obbligatorie e senza alcun costo aggiuntivo. Un corner bar, un DJ set live, la possibilità di gustare la pizza in modalità “sharing” o nel classico menu completo, il tutto in un contesto che resta accessibile anche alle famiglie con bambini.

«Siamo giovani e la sperimentazione è parte della nostra identità. Vesuvio Vibes è un servizio aggiuntivo, un’esperienza che vogliamo offrire ai nostri clienti per valorizzare gli spazi esterni e vivere l’estate in modo nuovo. Vediamo come reagisce il pubblico – e magari, perché no, potremmo estendere il format anche ad altre serate».

L’appuntamento con Vesuvio Vibes è ogni giovedì sera, start ore 21.00, nel giardino di Maturazioni a San Giuseppe Vesuviano. Perché la pizza è sempre una certezza, ma con le vibes giuste, diventa un’esperienza da ricordare!