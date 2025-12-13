Natale al CAAN domenica 14

- pubblicità -

Al Centro Agro Alimentare di Napoli, la più grande struttura mercatale del Mezzogiorno, ci si prepara per accogliere, domenica 14 dicembre, la V edizione del “Natale al CAAN ”.

L’appuntamento è domenica 14 dicembre alle ore 10 nella Galleria del Mercato Ortofrutticolo, a Volla , che per l’occasione si veste a festa, tra esibizioni musicali di tammorra, ospiti d’eccezione e stand di degustazione gastronomica.

Pomodori del piennolo del Vesuvio, friarielli, mele annurche e tutti i più rinomati prodotti d’eccellenza del territorio campano saranno i protagonisti indiscussi della kermesse. Gli attori di Proteatro ne declameranno storia, origini e peculiarità, mentre saranno i docenti e gli allievi dell’Istituto Alberghiero Ferraioli di Napoli a tramutarli in prelibate pietanze, da servire a tutti gli ospiti della mattinata.

Spazio alle tradizioni, quindi, ma con uno sguardo proiettato al futuro. Quest’anno, infatti, l’evento natalizio diventa l’occasione per inaugurare i lavori di realizzazione del progetto di riduzione degli impatti ambientali, digitalizzazione e rifunzionalizzazione del Centro, finanziato per oltre 6milioni di euro dal PNRR. Al taglio del nastro del cantiere sarà presente, oltre al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , il Presidente CAAN Carmine Giordano, l’Assessora al Commercio Teresa Armato , la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato ed i consiglieri comunali Aniello Esposito e Ciro Borriello .

“Il Natale al CAAN è un momento in cui la nostra comunità riscopre la forza della solidarietà e il valore della condivisione. Mentre inauguriamo un cantiere strategico finanziato dal PNRR, che renderà il Centro più moderno, sostenibile e competitivo, ricordiamo che lo sviluppo ha senso solo se porta benefici a tutti e non lascia indietro nessuno. I kit della solidarietà, donati alle famiglie e alle comunità più fragili, sono il simbolo concreto di un modo di fare economia che mette al centro le persone. È questa la direzione che vogliamo continuare a percorrere: unire tradizione, innovazione e inclusione per costruire una città più giusta, accogliente e capace di generare opportunità per tutti”, dice l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

“Ogni anno il nostro evento rappresenta l’occasione per stilare il bilancio dell’anno che sta per terminare e presentare i progetti per quello nuovo. Il PNRR è, al tempo stesso, la nostra scommessa vinta e la nostra sfida per il 2026. Aver ottenuto un finanziamento di oltre 6milioni di euro nell’ambito della misura dedicata alla logistica agroalimentare, con un progetto che è arrivato sesto in graduatoria nazionale e addirittura primo tra i progetti del Sud Italia, ci riempie di orgoglio ma anche di consapevolezza delle enormi capacità e potenzialità del nostro Centro” aggiunge il Presidente CAAN Carmine Giordano.

Terminata la parte istituzionale, si darà il via allo show vero e proprio, condotto dallo speaker di Radio Onda web Francesco Palmieri. Sul palco il noto cantautore Tony Tammaro che interpreterà alcune delle più celebri canzoni comiche del suo vastissimo repertorio.

A completare il programma della mattinata, organizzata dal CAAN e dalla Cooperativa Napoli Libera presieduta da Stefano Luciano, la presentazione del libro dell’ispettore Masaf Salvatore Schiavone “ A tavola con l’arte culinaria al Teatro e al Cinema ”, l’illustrazione dei progetti contro l’obesità infantile portati avanti nelle scuole dalla presidente Unicef Campania Emilia Narcisio, Consorzio Terra Italiana, Aican e Agricral, l’installazione di una panchina bianca per sensibilizzare alla prudenza in strada, donata dalle associazioni Mamme coraggio e Vittime della Strada onlus.

Infine, ma non certo in ordine di importanza, la solidarietà . Come ogni anno, saranno infatti devoluti centinaia di kit della solidarietà , confezionati dalla CNL con frutta e verdura fresca donata dagli Operatori CAAN, alle onlus, cooperative sociali e parrocchie del territorio.