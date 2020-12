Natale ancora più buono con il cioccolato di Gennaro Bottone, Gigi e Ross testimonial della campagna.

Simbolo del Natale, di dolcezza e “aggregazione”: il panettone, protagonista indiscusso delle feste, lo è stato quest’anno anche dell’iniziativa benefica del maître chocolatier Gennaro Bottone, che nonostante il difficile periodo che l’intero Paese sta attraversando, si mette in gioco, per donare un po’ di “dolcezza” ai meno fortunati.

Per ogni panettone artigianale venduto nel periodo natalizio, infatti, è stato donato un cioccolatino di alta qualità artigianale. Le scatole di cioccolatini, simbolicamente raccolti, saranno destinate ad alcune associazioni di volontariato che operano sul territorio, Il Primo Abbraccio, Accendiamo una stella for you e Il Mandorlo, che si occuperanno, con l’aiuto dei loro volontari e con iniziative dedicate, di distribuirli a famiglie in difficoltà, per donare un po’ di gioia nel periodo natalizio, soprattutto a quei bambini che non hanno la possibilità di viverlo a pieno.

Testimonial dell’iniziativa gli attori e presentatori comici Gigi e Ross, che con l’allegria e la spontaneità che li contraddistingue e da sempre in prima linea per la solidarietà, hanno contribuito a diffondere attraverso il web ed i social network, il messaggio di “dolcezza” di Gennaro Bottone.

“In questo Natale diverso dal solito ci auguriamo che un sorriso possa illuminare il volto di tutti, anche di chi è in difficoltà ed in particolare i bambini”, dice il maestro Bottone. “Se con il nostro piccolissimo contributo riusciremo ad ottenere ciò, avremo ricevuto il più bel regalo che si possa desiderare.”