Natale con i panettoni artigianali del Cycas Cafè

Panettoni artigianali che raccontano il territorio di Bacoli (Na) attraverso un viaggio esperienziale che conquista i cinque sensi: si è tenuta lunedì 25 novembre, presso il noto locale sito in via Miliscola 13, la presentazione dei panettoni artigianali made in Cycas Cafè.

«Un autentico viaggio tra sapori e bellezza, o meglio ancora un gioiello di bontà che non è solo un dolce, ma un omaggio alla nostra città per celebrare la dolcezza della tradizione e il fascino del territorio bacolese», ha spiegato Luigi Scamardella del Cycas Cafè.

«Il packaging del panettone di Bacoli diventa ambasciatore del nostro territorio, valorizzando le icone culturali e paesaggistiche che rendono unica la nostra città – ha commentato Giacomo D’Ippolito Visual Designer della Giadicom, che ha curato il packaging dei panettoni – Con un design che cattura l’occhio e richiama la bellezza senza tempo della Casina Vanvitelliana, la forza storica del Castello Aragonese, l’imponenza naturale di Capo Miseno e il fascino architettonico della Chiesa di Sant’Anna, questo panettone è un’esperienza di gusto e cultura. È pensato per coinvolgere e incuriosire, invitando chi lo riceve a vivere un assaggio autentico di Bacoli, dove tradizione e innovazione si incontrano».

«Il panettone di Bacoli rappresenta un vero esempio di come la tradizione possa diventare un potente strumento di promozione territoriale. Il lavoro svolto è stato eccellente nel valorizzare Bacoli attraverso un design che racconta le nostre bellezze storiche e naturali. Ogni dettaglio del packaging diventa un omaggio alla nostra identità culturale. È un’iniziativa che non solo celebra le nostre radici, ma che ci permette di far conoscere il fascino del nostro territorio oltre i confini cittadini, unendo storia, tradizione e gusto in un unico, elegante prodotto»: è il commento all’unisono della squadra comunale che ha visto partecipare all’iniziativa il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione, il Vice Sindaco Mauro Cucco, l’Assessore Teresa Scotto di Luzio ed i Consiglieri Antonio Sepe e Carmela Anzalone.

Otto sono i nuovi panettoni artigianali dedicati alla città di Bacoli (Na), lavorati dal Pastry Chef del Cycas Gennaro Della Ragione e presentati nei seguenti gusti: Classico mandorlato, Cioccolato, Pistacchio, Frutti di Bosco, Albicocca e Mandorla, Amarena, Pandoro e Mandarino dei Campi Flegrei, autentica “chicca territoriale” – quest’ultimo – farcito con mandarino di Bacoli dall’inconfondibile profumo che richiama le dolci atmosfere natalizie.

Panettoni, questi, che possono essere anche acquistati online, sulla webapp/e-commerce https://menu.cycas.it (alla voce https://menu.cycas.it?shop=panettoni), come spiegato da Michele Lanzetta, Project Manager dell’agenzia di comunicazione integrata MTN Company: «La webapp menu.cycas.it rappresenta un’innovazione che unisce tradizione e modernità. Non solo offre la possibilità di consultare l’intera gamma di prodotti del Cycas, ma funge anche da vero e proprio e-commerce, permettendo agli utenti di acquistare i panettoni direttamente online. È uno strumento pensato per avvicinare tutti, anche chi si trova lontano, alla dolcezza e alla bontà autentica del territorio di Bacoli, consentendo di portare un pezzo della tradizione bacolese direttamente a casa propria».