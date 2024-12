Natale con i roccocò de La Masardona

- pubblicità -

La stagione più dolce e gentile dell’anno sta arrivando e a Napoli tra i simboli del vero piacere del Natale, anche senza glutine, ritroviamo i celebri biscotti Roccocò.

La ricetta tradizionale racconta di un antico dolce duro, di quelli che si conservano a lungo, ma con una fragranza irresistibile se inzuppati in un liquore come Marsala o Vermouth, proprio come faceva ogni anno nel giorno dell’Immacolata “La Masardona”, soprannome di Anna Manfredi, nonna di Enzo e bisnonna di Cristiano e Salvatore Piccirillo.

Oggi, e dal 1945, nulla è cambiato e i Roccocò sono ancora impastati rigorosamente a mano con gentilezza, pazienza e un po’ di farina 00, zucchero, mandorle, pisto cedro, vanillina pura, ammoniaca e miele.

Perché si sa, i miracoli più belli si fanno senza tanto clamore.

I Roccocò in packaging natalizi firmati Masardona, in confezioni da 500 gr, sono acquistabili al prezzo di €20,00.