Natale, Fabio Tuccillo presenta Chantilly Partenopea

Il Natale è sinonimo di panettone. Questa dolce tradizione italiana è un must su ogni tavola durante le feste. Chi ama il panettone (e il pandoro) non può resistere alla sua morbidezza, al suo profumo e al suo delizioso sapore, ma accontentare i palati più esigenti non è sempre facile. Le ultime tendenze vedono, infatti, un’attenzione particolare per i colori accesi e le personalizzazioni creative, che non vadano però a discapito della qualità e del gusto.

Il Bakery chef Fabio Tuccillo, tra i finalisti della Coppa del Mondo del Panettone nel 2022 e di Mastro Panettone nel 2024, punta a riuscirci anche quest’anno, con le sue deliziose specialità, realizzate con una lenta lievitazione, lavorazione artigianale e ingredienti di primissima qualità, ma anche con l’innovazione e la creatività che contraddistinguono da sempre la sua produzione.

Su queste premesse nasce Chantilly Partenopea, esclusiva novità 2025. Un tripudio di crema Chantilly e fragoline, ricoperto da una delicata glassa rosa shocking, raffinato e morbidissimo, con la sua lievitazione naturale di 72 ore e impastato con prosecco rosè, che esalta la dolcezza delle fragoline di bosco nelle sue diverse consistenze. La crema Chantilly si fonde con le gelatine alla fragola e il cioccolato al sapore di fragoline, mentre le fragoline candite e la vaniglia Tahiti aggiungono un ulteriore tocco di freschezza. Per finire la glassa, con polvere d’oro, topping di petali di rosa cristallizzati e zucchero perlescente.

“Si tratta di un panettone 100% artigianale, in cui ho voluto mixare il rispetto delle tradizioni, le mie origini e la mia Terra e la mia creatività”, afferma il Bakery chef Tuccillo. “Chantilly Partenopea, infatti, con la sua texture contemporanea ed un’estetica super-curata, ci riporta con il profumo, il sapore e la consistenza alla tavola imbandita del Natale in famiglia”.

Sono nove le delizie firmate dal Bakery chef per il Natale 2025, pensate per soddisfare ogni palato.

Tra queste, immancabile il panettone Classico mandorlato a tre impasti. Un panettone che sa di tradizione, arricchito da mandorle tostate e una delicata scorzetta d’arancia candita, che si fonde con l’uvetta sultanina e il cedro. Tre impasti accurati, per una morbidezza e una leggerezza uniche.

Non c’è Natale, poi, senza Pandoro e quello del Bakery chef Tuccillo è nella sua versione più classica, reso speciale dalla delicatezza del burro francese, dal profumo di arancia e tanta vaniglia.

Una vera e propria dichiarazione d’amore per i “cioccolatofili” è il Panettone Grace ai tre cioccolati. La crema al cioccolato al latte si mescola con il cioccolato biscottato sciolto, mentre la crema al cioccolato al caramello aggiunge un tocco di dolcezza. Immancabile il Panettone Pistacchiato, di alta qualità, arricchito da una crema al pistacchio ricca e cremosa e da gocce di cioccolato al latte Orizoba, un equilibrio perfetto di sapori e texture. In fine, il Panettone Tuccimisù al caramello, che incarna l’essenza della tradizione italiana, con una crema ispirata al tiramisù. Soffice e aromatico, grazie alla lievitazione naturale, questo panettone offre un gusto intenso ed equilibrato. Un’esperienza gastronomica unica e raffinata.

Unico ed originale è lo Scugnizzo Napoletano. Un panettone che unisce due eccellenze italiane: l’albicocca Pellecchiella campana e la pasta di mandorla siciliana. Il risultato è un dolce natalizio che racconta il nostro Paese, nella sua unicità e tradizione. Stessa texture per il Panettone Frutti di Bosco, un panettone che esplode di colore e sapore, grazie ai frutti di bosco canditi che si distribuiscono generosamente all’ interno dell’impasto cheescake. Mix tra freschezza e golosità è il Panettone ricotta e pere, realizzato con pere candite e semicandite artigianali, che donano al soffice impasto profumato al limone e alla vaniglia Bourbon, una delicata consistenza. L’esplosione di sapore è data, in fine, dalla crema di ricotta di pecora e dalla glassa alla ricotta, zucchero e briciole di pasta frolla.

È possibile acquistare tutte le deliziose proposte di Fabio Tuccillo, online, sul sito www.tuccillobakery.it o direttamente in Bakery.