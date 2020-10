Natale Noberasco 1908 nel segno del gusto “Italia that’s amore” e con ancora più attenzione al cliente per esperienze di acquisti in sicurezza.

Inno all’italianità, attenzione alla ritualità e alla condivisione sono l’ispirazione del Natale 2020 ITALIA THAT’S AMORE scelto da Noberasco 1908 per accompagnare lungo un viaggio nel mondo della frutta secca, essiccata e morbida da fare con tutti i sensi interconnessi.

Le confezioni riprendono nella grafica i più simbolici monumenti italiani, partendo dalle Città di Milano, Torino, Firenze, Treviso e Albenga sedi delle boutique Noberasco 1908. Bianco, rosso e verde diventano la scelta cromatica, ma non solo: perché il Tricolore è il motivo di nastri, scatole, scrigni che avvolgono la frutta Noberasco 1908. E poi la mongolfiera, simbolo indiscusso del nostro bisogno di viaggiare e condurvi in questa esperienza.

Il catalogo da sfogliare on line per scoprire maggiori dettagli https://drive.google.com/file/d/16pWBzHK3JXc_hiLBzGVkxuu8wKTrt57w/view presenta la linea che evoca voglia di convivialità, di feste in famiglia e di “comfort” food, per sé o da regalare con soluzioni gustative e di prezzo che rispondono a differenti esigenze.

Per gli amanti delle novità spiccano la Cornice 9 Qubetti nelle versioni Frutta, Choco e salato per l’Aperitivo, il Mezzometro di Frutta che si aggiunge al “mai più senza” Mezzometro di zenzero; la limited edition Luxury Italia dal contenuto esclusivo di frutta secca e morbida arricchito dal cioccolato in versione tavoletta e dai nuovissimi cioccolatini tricolore ripieni; le Palline in plexi in 4 varianti (choco mix, uvetta al rum, noci livermore, zenzero e cioccolato) un’idea originale per appendere al proprio albero di Natale un’esplosione di gusti e colori. E ancora: la scatola Ban in legno quest’anno aggiunge la versione Frutta Extra all’ iconica Ban con la selezione di datteri.

Per gli amanti delle tradizioni i Qubi, the Club, gli Scrigni, le Crystal, le Small Ball in plexi e riempiti con frutta al naturale, con e senza zucchero o nelle declinazioni più gourmand e al cioccolato e le Arbanelle small, large e la nuova versione XL con macedonia o frutta esotica.

E l’immancabile panettone? Anche quest’anno firmato Fabrizio Galla -da poco insignito del Premio Pasticcere dell’anno 2020- che con arte e sapienza sta preparando i panettoni per Noberasco 1908 con la richiestissima ricetta pere-cioccolato-noci pecan, il “Milanese” per onorare la città e il suo dolce simbolo con arancia, cedro, uvetta e la nuova ricetta con fichi e noci per un perfetto mix di ingredienti italiani.

Come acquistare o regalare la collezione Natale Noberasco 1908? In ragione del particolare momento vogliamo offrire esperienze di acquisto il più possibile in sicurezza, serene e confortevoli…anche a distanza. Un QR code posto sulle vetrine dei negozi permette, semplicemente inquadrandolo con uno smartphone, di visualizzare l’intera offerta del catalogo da sfogliare dove e quando si vuole. Una volta visionato il catalogo e scelto cosa acquistare, si può effettuare l’ordine comodamente da casa tramite Whatsapp o mail; si può richiedere la consegna a domicilio oppure prenotare un appuntamento in negozio per il proprio acquisto.

Le boutique Noberasco 1908 di Milano Via Spadari e Via De Cristoforis 2, Torino Via Gramsci, Firenze Via Gioberti 146, Albenga Via dei Mille, Treviso Via Sant’Agostino e San Remo presso Nonsolozenzero Via Corradi, Vi aspettano per farVi continuare il viaggio all’insegna del gusto.

@noberasco.1908

www.facebook.com/Noberasco1908/