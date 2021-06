Nuovi gusti per il gelato artigianale di Chalet Ciro.

Dopo il lockdown la rinascita e con l’arrivo della bella stagione è tempo di gelati nei punti vendita della pasticceria Chalet Ciro, da mangiare fresco e servito al tavolo in una coppa servita con biscottini o in un caldo cono graffa appena fritto, oppure, da portare via in comode confezioni termiche.

Il segreto dell’eccellenza di questi gelati, artigianali e genuini, corposi e leggeri, è racchiuso nella passione e devozione per la tradizione, e nella ricchezza degli ingredienti selezionati di qualità: sono preparati esclusivamente con frutta di stagione, senza additivi o emulsionanti.

L’assortimento è vastissimo e va dal cioccolato fondente a quello bianco, dai gusti classici alle “specialità della casa”, come fior di fragola, rochè, winners, oreo, kinder, happy hippo, nutty (nocciola e cacao insieme), cremino al caramello, cheesecake ai frutti di bosco.

Non manca lo spazio riservato all’innovazione ed ecco l’ultimo arrivato, il gusto delizia al limone, cremoso e delicato.

«La nostra ricerca per allietare i palati non si ferma mai – dice il titolare, Antonio De Martino –, cerchiamo sempre di offrire ai nostri clienti nuove proposte. Adesso stiamo testando nuovi gusti come, ad esempio, quello delizia al limone, che grazie alla sua freschezza ci riporta un po’ alla tradizione campana con i suoi limoneti, i suoi profumi e aromi e ci fa sentire a mare, al largo della Costiera Sorrentina. Un’ottima interpretazione del dolce tradizionale che facciamo in pasticceria».

Ci sono, poi, le fresche e dissetanti granite alla frutta o al caffè e i gelati mignon: freschissime proposte da gustare in qualunque momento della giornata.

Punti vendita Chalet Ciro della città:

. Via Caracciolo, Mergellina 081.669928

. Via Cilea 131, Vomero 081.19520512

. Piazza Garibaldi, Stazione Centrale di Napoli 081.19022838

. Porter Viale Giochi del Mediterraneo

. Ipercoop, Quarto Nuovo

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928 | Stazione Piazza Garibaldi | Porter Viale Giochi del Mediterraneo |Via Cilea 131