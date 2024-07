Nuovi modelli di turismo di qualità, diversi dal mordi e fuggi

Palazzo Sirignano in procinto di diventare un albergo extralusso, Marriot che mette sotto il suo marchio il Reinassance Hotel, grandi marchi – internazionali come Starbucks o nostrani come Crazy Pizza – che cercano e/o trovano il proprio spazio in città. Il, che è esploso in città non certo senza complessità, colpisce il circuito dell’internazionale.

Del resto, già durante l’ultima BMT (Borsa Mediterranea del Turismo) si è ribadito durante l’incontro con i buyer di tutto il mondo di come la sinergia pubblico – privato stia concentrando i suoi sforzi per promuovere l’offerta di lusso della città. La sfida, insomma, è saper trasformare l’attuale turismo “mordi e fuggi” in qualcosa di più strutturato e capace di portare all’ombra del Vesuvio un turista non solo con importanti disponibilità di spesa, ma che possa essere attratto anche da un’offerta diversa rispetto al centro città. Soprattutto per intercettare un turismo di ritorno, che è l’altra grande sfida che da sempre rimbalza in città tra gli operatori di settore.