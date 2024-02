Nutella Day, da Fabio Tuccillo 120 cm tutti da condividere!

Come ogni anno, il 5 febbraio, si celebra il World Nutella Day, un giorno speciale, dedicato alla crema spalmabile per eccellenza.

In questa occasione, il Bakery chef Fabio Tuccillo, che ogni giorno nella sua bakery sforna tantissime fragranti specialità, sceglie il pane, tra gli alimenti più sani e versatili in assoluto, per valorizzare la gustosa ed iconica Nutella®, riproponendo un tradizionale connubio, che da 60 anni è protagonista di colazioni e merende in casa e di golosi spuntini fuoriporta: pane e Nutella®.

In particolare, lo chef Tuccillo si è lasciato ispirare dai nostri cugini francesi, personalizzando una loro deliziosa specialità, la baguette.

Caratterizzata da doppio impasto e una doppia lievitazione, che la rendono ancora più soffice e profumata, grazie all’utilizzo del lievito madre, la baguette di Fabio Tuccillo è realizzata con farina forte, sale e una goccia di miele, che le conferisce un aroma delicato, ma inconfondibile. Tra le particolarità, la sua lunghezza: ben 120 cm di croccante bontà, tutti da farcire con abbondante Nutella® e gustare in compagnia.

Ed è così che al profumo del pane si unisce l’inebriante profumo della crema di cacao alle nocciole, in una super-merenda o colazione, che all’occorrenza può diventare anche un’originale torta di compleanno; una coccola appagante, da condividere con chi amiamo e perché no, ri-condividere sui social.

